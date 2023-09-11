房市低迷影響家具銷售 宜家中國逾300種產品將降價

大陸房市持續低迷也連帶影響家具的銷售。大陸國家統計局的數據顯示，今年7月，大陸家具類零售總額為人民幣126億元，較去年同期僅微增0.1%，今年前七個月累計也僅增長3.2%。據上海《界面新聞》報導，來自瑞典的居家用品連鎖零售商宜家中國日前宣布，2024財年計劃對超過300種產品進行降價，並為中國消費者提供分期付款服務。

報導稱，降價既是宜家對當下消費趨勢的回應，也是行業動向所驅。

《界面新聞》指出，7月13日，宜家中國公告，決定結束宜家上海靜安城市店的試點，計劃於今年底停止運營。除了這一實驗性的門店外，宜家中國已經關停2處線下店鋪。目前宜家在中國大陸共有34家商場與2家體驗店。

8月29日，宜家中國又宣布了未來三年的「生長+」戰略，表示將在中國市場投資人民幣63億元，用於專業的家居解決方案、個性化服務及全渠道生態建設。宜家中國並宣布，2024財年，宜家計劃對超過300種產品進行降價，並為中國消費者提供分期付款服務。

報導稱，在宜家的諸多計劃中，最為顯眼的項目即是「降價」。財年發布會上，宜家中國高級商業副總裁弗朗索瓦表示，2024年，宜家將會發布為中國市場打造的2,000多個新品，並對300餘種產品進行降價。弗朗索瓦強調，宜家此番降價並非一時性的措施，而是長期性降價。

「這不僅僅是針對某個品類。不同系列的不同種類的產品和產品組合，我們都會做適當的考慮和調整」，弗朗索瓦說。

《界面新聞》表示，在經濟周期波動之中，大陸民眾的消費習慣趨於理性，家居行業紛紛拿出降價舉措來挽留消費者。除宜家外，居然之家、紅星美凱龍也推出折扣優惠。9月，訂製家居品牌歐派也跟進，將訂製衣櫃和櫥櫃價格降至人民幣599-699元的歷史新低。