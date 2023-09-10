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浦江創新論壇登場 連發6報告展示大陸科創研究成果

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為2023浦江創新論壇開幕式。（取自央視新聞）
圖為2023浦江創新論壇開幕式。（取自央視新聞）

北京向科技創新要方法、要答案？2023浦江創新論壇於9日在上海正式開幕，本次浦江創新論壇上，一共發布了六項研究報告。

據陸媒科創板日報報導，這六份報告是由政府部門、科研機構、專業組織等多方攜手共同調研、撰寫完成，分別為《8年π指數分析報告》、《國家綠色低碳先進技術成果目錄》、《未來產業創新的前沿領域》、《上海科技金融生態年度觀察2022》、《2023理想之城—邁向教育、科技與人才高度發展的全球城市》及《2022全球熱點城市科技創新能力指數報告》。

當中，《8年π指數分析報告》研究全球生命科學與基礎醫學領域不同國家和機構的發展趨勢。該報告顯示，在全球穩定發展的背景下，大陸在生命科學與基礎醫學領域的增長尤其突出，自2018年每年發文量及π因子快速增長，增速為全球第一。

報導稱，雙碳是大陸發展的必經之路，而綠色技術將在其中發揮不可或缺的作用。其中，由大陸科技部發布的《國家綠色低碳先進技術成果目錄》收錄6個領域85項技術，包含水汙染治理、大氣屋染治理、固體廢物處理處置及資源化利用、土壤及生態修復、環境監測監控以及節能減排與低碳等領域。

《國家綠色低碳先進技術成果目錄》的旨在更好推動科技成果轉化和產業化應用，落實《關於構建市場導向的綠色技術創新體系的指導意見》，速綠色低碳技術升級。

另，《未來產業創新的前沿領域》預測，未來產業創新將聚焦類腦晶片、量子訊息、合成生物學、綠色制氫和區塊鏈這五大領域。

而《上海科技金融生態年度觀察2022》報告則稱，上海科技金融生態逐步完善，間接融資結構持續優化，股權投資市場穩步發展，直接融資支持科創作用凸顯，上海國際金融中心與科創中心的聯動效應日益增強。

此外，《2023理想之城—邁向教育、科技與人才高度發展的全球城市》顯示，上海名列全球20座主要城市中教育、科技、人才綜合發展的「理想之城」第4位。

《2022全球熱點城市科技創新能力指數報告》則選取了全球20個最具活力的創新城市進行比較。該報告指出，上海科創能力指數排名再進一步，從2021年的第7位提升到2022年的第6位，上海排在北京、波士頓、紐約、舊金山、倫敦後面。不過，該報告指，上海的科研人員活躍度高、增長最快，高科技企業數量也高速增長。但，上海的科研產出質量和專利質量，以及國際合作程度還有待提升。

據悉，浦江創新論壇由科技部和上海市政府共同主辦，創設於2008年，論壇號稱緊扣時代脈搏，以全球視野謀劃和推動創新。今年的浦江創新論壇上，首屆全球創業投資大會將正式亮相，大會搭建為項目「找」資本，為資本「找」項目的國際雙創服務平台，鎖定生物醫藥、人工智慧、先進製造三大硬科技。全球1,000多個A輪融資前的創業項目報名，500多家孵化機構、逾200家投資機構參會，遴選100個優質項目進行專業路演。

論壇上舉辦的全球技術轉移大會，將聚焦「創新需求、人才需求、資本需求」三大創新要素，發布大陸全國3,000多項企業技術創新需求，企業懸賞資金超過人民幣250億元，同時發布大陸2萬多個高層次人才崗位需求。

上海 指數 北京 創業

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