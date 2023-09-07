樓市鬆綁？ 陸工行、農行、中行調整存量首套房貸利率

據每日經濟新聞消息指出，7日，大陸大型銀行包括中國工商銀行、農業銀行與中國銀行發布存量首套個人住房貸款利率調整有關操作事項的公告。

報導指出，工商銀行稱，自本月25日起，將與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率進行協商調整。其公告顯示，同時符合以下條件的個人住房貸款，可展開存量房貸利率調整：貸款發放時間或合約簽訂時間在今年8月31日（含當日）之前。用途為購買住宅的商業性個人住房貸款，包括普通純商業性個人住房貸款、公積金組合貸款中的商業性個人住房貸款。須為首套個人住房貸款。

其中，工行的調整規則還提到，2019年10月8日（不含當日）前發放、已按中國人民銀行公告2019第30號要求轉換為貸款市場報價利率（LPR）定價的浮動利率貸款，最低可調整至相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限轉換後為LPR加點的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

另，工行與農行公告中均指出，2019年10月8日（含當日）至2022年5月14日（含當日）發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR不加點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於LPR的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

而農行公告還稱，為方便客戶，該行主要採取變更貸款利率方式，將於本月25日起主動進行批量下調。後續該行將在掌上銀行、貸款經辦行、營業網點、95599、「中國農業銀行微銀行」等渠道提供查詢等服務，可於本月15日起查詢存量房貸利率是否滿足下調條件及下調幅度等有關事宜。

此外，中國銀行亦表示，將於本月25日起，開展存量首套住房貸款利率調整工作。其中，2019年10月8日至2022年5月14日發放的貸款，如當地下限高於全國首套住房貸款利率政策下限，則將貸款加點幅度調整為當地下限；否則，如貸款利率高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為全國下限(即LPR+0個基點)，如貸款利率低於全國下限則不調整。