賣房促銷新招 跌價補差價

雖然大陸房市打折降價促銷花樣繁多，但經歷近年市場景氣度大幅放緩，「恐爛尾、懼降價」已成為當前有意購房者遲遲不敢下手的主因，針對消費者的疑慮，有房地產企業再現促銷新花招，率先推出「先交付，後還貸」、「降價補差價」等新型促銷活動。

證券時報報導，位於西安高陵區的中糧天悅建案推出「先交付，後還貸」活動，並在宣傳海報直言「全城上線交付前免貸政策，為所有信任致敬。」

中糧天悅建案位於西安高陵區，銷售人員稱，目前該建案距離交付還有不到兩年時間。

客戶如果現在考慮購房，可以先交首付（頭期款），等交房前再辦理貸款手續，房屋正式交付後開始還貸。

西安這一建案的促銷活動，意欲安撫購房者的「擔心」。

而近期深圳一建案推出的保價活動，也提振了購房者的「信心」。