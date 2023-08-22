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政府也拖累房企！部分地方政府欠款最高達84億元
民營房企深陷流動性壓力，而地方政府欠款也成為落在房企身上的壓力稻草之一。經濟觀察網報導，有房企稱其所在城市政府拖欠款項最高可達人民幣20億元（約新台幣84億元）。目前鄭州、天津等地要求各區縣政府統計對民營房企的欠款明細。
近一年多來，多家房企因急需緩解流動性壓力與保交樓，因此通過各種方式要求部分地方政府盡快償還對其欠款。
報導稱，多家民營房企區域負責人表示，其所在城市政府拖欠款項在人民幣10億元至20億元區間，主要包括承諾返還的土地出讓金、土增稅退稅、安置房建設保證金、土地一級整理墊付款等。
一家民營房企鄭州區域負責人表示，其所在區域20日收到鄭州市多個區縣通知，要求填寫一份《政府欠款情況統計表》，包含項目名稱、欠款單位、欠款總額、已還欠款金額、未還欠款金額、項目公司名稱、款項類別等。
大陸住建部和部分一線城市政府7月以來在座談會上了解企業經營情況時，已有消費類企業、建築企業等反映地方政府欠款問題。
中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝3日主持召開金融支持民營企業發展座談會，伊利集團、宏橋集團、新希望集團、龍湖地產、旭輝地產、美的置業等民企參加。一名知情人士透露，這次會上有企業便向監管層反映地方政府欠款問題。
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