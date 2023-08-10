國際數字經濟博覽會 9月登場

2023中國國際數字（數位）經濟博覽會將於9月6日至8日在河北省石家莊市舉行。本屆博覽會聚焦工業互聯網創新發展，將舉辦系列展館活動，展示全球工業互聯網發展最新成效。

中新社報導，石家莊市是中國國際數字經濟博覽會永久舉辦地，已舉辦三屆。8日，在北京舉行的記者會上，河北省副省長胡啟生介紹，本屆博覽會以「工業互聯網賦能千行百業，數字經濟引領高質量發展」為主題，將邀請來自主要企業、創投基金、科研機構等國內外相關領域近400位領軍代表，分享工業互聯網典型實踐案例、總結應用探索經驗、洞察最新發展趨勢。

博覽會期間，除了展示工業互聯網平台網路等新技術、新產品、新應用外，還將集體亮相華為盤古大模型、科大訊飛星火認知大模型、特斯拉「擎天柱」人形機器人等一批黑科技，設置AR/VR、AI「數位人」、數位人民幣等體驗場景，搭建1萬平方公尺的新能源智能網聯汽車室外展區，百台機器人、千架無人機現場表演。同時，還將在線上開設雲端逛展、元宇宙參會專區。

近年來，數位經濟對經濟的貢獻日益提高。胡啟生以河北省為例指出，全省數位經濟規模達1.51兆元人民幣，占GDP比重逐年提升，2022年達到35.6%，數位經濟引領作用不斷增強，日益成為經濟增長主引擎。

數位經濟發展，離不開「數位底座」建設的日趨完善。數據顯示，河北省在線運營服務器規模322萬台、算力大陸全國第4，5G基地台數量由十三五末的大陸第12躍升至第7，建成雄安國際互聯網數據專用通道，張家口「東數西算」工程國家算力樞紐節點加快建設，為數位經濟發展提供了堅實的基礎。