三安光電 淨利劇減81%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近年積極投入第三代半導體行業龍頭三安光電發布2023年半年報顯示，淨利潤僅人民幣1.7億元（約新台幣7億元），年減81.7%，這也是自2010年上半年，13年以來最差半年報。顯示三安光電積極跨足第三代半導體支出大增讓其獲利大減，若扣掉政府補貼，三安光電上半年其實是虧損狀態。

受到美國半導體產業的制裁與卡脖子，近年大陸轉往以碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）為主的第三代半導體發展，該產品具高效能、低耗能特性，主要應用在新一代通訊雷達跟電動車等。

原本主營LED業務的三安光電歷經LED產品價格下跌、庫存積壓、訂單減少的寒冬，決定擺脫對該業務依賴，而轉往第三代半導體業務。不過在初期高資本支出的狀態下，三安光電迎來巨大挑戰。

三安光電半年報顯示，上半年公司營收人民幣64.6億元，年減4.3%。該公司第2季的獲利情況進一步惡化，虧損人民幣4,359萬元。

值得注意的是，據2023年半年報披露，計入三安光電當期損益的政府補助共計人民幣7.75億元，其占淨利潤的比重，從2021年的70%，回落至2022年的34%。

半導體 人民幣 庫存

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