快訊

成都世大運／張鎮衙狂飆7記3分球！中華2分之差氣走日本 奪隊史最佳11名

羽生結弦不透露新婚妻身分 網瘋猜是前AKB48成員

南韓論文稱找出室溫超導體LK-99 台大實驗結果未復現

暴雨重創黑龍江 大陸今年沒有「五常米」可吃？

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
五常大米被被許多大陸民眾視為大陸稻米中的「頂流」。（取自第一財經）
五常大米被被許多大陸民眾視為大陸稻米中的「頂流」。（取自第一財經）

受「杜蘇芮」餘威影響，不只京津冀洪患肆虐，黑龍江、吉林等東北地區近日也出現強降雨。其中，出產大陸「頂流」稻米的哈爾濱五常市，本月2日起累計雨量已超過100毫米，造成境內多處農田慘遭水淹，不少大陸民眾因此擔心，今年會不會沒有五常大米可吃？

綜合第一財經、中新網等陸媒報導，據大陸官方資料顯示，五常市是哈爾濱下轄九縣（市）中耕地面積最大的縣級市，也是大陸「水稻五強」縣之一。2022年，五常當地的大米年產量達192萬噸。

然而，近期受「杜蘇芮」殘餘環流影響，當地強降雨不斷，並造成嚴重災情，4日，五常市防汛抗旱指揮部辦公室發布消息指出，五常市轉移受災民眾近2萬人。目前五常當地暴雨已停歇，被轉移的當地農民也回到屯子，開始檢查損失。

五常市杜家鎮先鋒村呂家屯直播主「二成子」表示，「屯子裡目前很多地勢較低的地被水淹了，雖然雨停了，但很多稻田的苗還沒從水裡露出來，基本就絕產了」。他還表示，當地很多水田地現在還是一片汪洋。

二成子稱，自己共有三垧地（大約45畝），只有幾畝地倖存，一般而言一畝地能收1,400斤水稻。2022年開始，水稻的價格有所上漲，以前水稻收購價格每斤約人民幣1元，去年漲到2元。他解釋，稻子原本還有一個月就要成熟秋收了，自己大概損失了人民幣10多萬元。如果是當地「包地種植」的農民，損失會更嚴重。

另，有農戶抱怨，家裡大概有28畝地，現在大部分稻田都泡在水裡，不知道能保住多少。他指出，一畝地成本人民幣700元，預估這次損失嚴重。

由於五常作為大米的主產地，不少大陸網友也在網上紛紛詢問，「今年還能吃上五常大米嗎？」，「之後買到的五常大米難道都是假貨嗎？」。還有人發文寫到，「五常受災了，今年五常大米就算有也非常貴，我們暫時沒有漲價，但是餘量不多了，推薦大家能囤就囤吧，我已經囤好啦」。

不過，也有當地水稻種植農戶表示，今年的產量，多少會受影響，「但是絕產是不可能」。

受暴雨影響，不少大陸民眾擔心，今年五常大米是否會減產和漲價。（取自澎湃新聞）
受暴雨影響，不少大陸民眾擔心，今年五常大米是否會減產和漲價。（取自澎湃新聞）

人民幣 農民 直播主

延伸閱讀

花蓮公告開放撿縣內漂流木 中央管河川仍屬禁區

台東河川地開放種西瓜、洋香瓜 背後原因不單純

未到現場勘災惹議！習近平急派副總理赴天津 代表「黨中央」指導救災

卡努暴雨重創南投仁愛鄉 環保署籲盡快清理家園 避登革熱感染

相關新聞

暴雨重創黑龍江 大陸今年沒有「五常米」可吃？

受「杜蘇芮」餘威影響，不只京津冀洪患肆虐，黑龍江、吉林等東北地區近日也出現強降雨。其中，出產大陸「頂流」稻米的哈爾濱五常...

消費逐步復甦！陸零售業景氣指數微幅上升 8月為50.3%

據央視財經報導，中國商業聯合會6日公告「8月份中國零售業景氣指數（CRPI）」為50.3%，相較上月微幅上升0.2％，連...

搶陸客！柬埔寨推「China Ready」計劃 說中文、提供標準化服務

為吸引大陸民眾前往當地旅遊，柬埔寨旅遊部宣布，將啟動針對大陸民眾的在線旅遊服務質量認證體系「China Ready」，可望...

香港二手樓掀減價潮 多區呎價跌穿萬元

加息令港人供樓支出增加，加上發展商新盤開價一浪低於一浪，近期二手樓亦掀起減價潮，部分減幅達一至兩成，新界區以至市區的二手...

李嘉誠7折賣新樓盤 傳想回收資金 另有投資標的？

香港首富李嘉誠「七折」拋售房產的消息，引發香港地產圈關注。長江實業旗下新建案「親海駅II」項目昨日起接受認購，示範現場人...

大型遊輪海洋光譜號重返香港 今年還有18國際遊輪到訪

皇家加勒比國際遊輪旗下、載客量逾5600人的「海洋光譜號」，疫後首次重返香港，並落實將於2024年再次以香港作為母港；皇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦