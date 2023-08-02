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福斯旗下捷達擬買零跑汽車技術 主攻經濟型電動車市場

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
福斯旗下捷達擬買零跑汽車技術。（網路照片）
福斯旗下捷達擬買零跑汽車技術。（網路照片）

德國福斯集團旗下捷達品牌（JETTA）正在與大陸零跑汽車談合作擬購買其某一平台的技術，目前一汽方面已下發內部文件 ，若達成合作，捷達將拿該技術用來主攻經濟型電動車市場，並將像一汽奧迪公司一樣，把行銷公司遷至杭州去。

捷達品牌是福斯集團為滿足大陸汽車市場的銷售多樣性，在去年3月與一汽大眾共同成立新汽車品牌捷達（JETTA），以影響大陸民眾生活最深的捷達轉型為獨立品牌，並以平價優勢搶攻大陸市場，銷售成績相當亮眼。

財聯社報導，知情人士透露，這次一汽-大眾很有可能買斷零跑的某一代平台技術，此外，另有一汽-大眾內部人士表示，公司確實與零跑方面有接觸，但具體情況並不知情。

此前，福斯已與小鵬汽車達成技術合作，在電動汽車領域取得進展。現在，福斯的另一個品牌捷達也在考慮與零跑合作，可能購買其某一代平台技術，以加快電動車產品的推出。

零跑汽車是一家新興的電動汽車製造商，致力於開發智慧電動汽車解決方案。零跑最近發布了名為「四葉草」的中央集成式電子電氣架構，在整車的電控系統中通過「1顆SOC+1顆MCU」的晶片方案實現中央超算。這個架構不僅滿足零跑自身的需求，還可以對外輸出給協力廠商。因此，一汽-大眾作為零跑的潛在客戶是有可能的。

零跑汽車創辦人朱江明此前透露，零跑已經確認兩個技術授權專案，分別是整車技術授權和整個汽車底盤的技術架構授權。這表明零跑可能除了一汽-大眾捷達外，還有其他大客戶在洽談合作。

業界人士分析，對於零跑來說，如今的新能源車市場競爭激烈，面臨著理想、蔚來、小鵬、埃安等競爭對手的壓力，如果能繼續在成為主機廠的同時，發展成為智慧電動汽車全套解決方案的提供者，這將是一個不錯的發展方向。

品牌 電動汽車 福斯

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