大運會加持 成都賽事經濟夯

成都正在舉行世界大學夏季運動會，大運會開幕式上的熊貓元素，獲獎運動員人手一隻「變臉熊貓」，讓吉祥物「蓉寶」火遍全網。成都大運會特許商品生產商及零售商北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司表示，目前成都大運會特許商品銷售旺盛，太空蓉寶系列、蓉寶變臉盲盒手辦等產品持續熱銷，部分商品已斷貨，正在緊急補貨中。

新華社報導，現在正是暑期旅遊旺季，在大運會的帶動下，成都的旅遊熱度更高了。成都大熊貓繁育研究基地、金沙遺址博物館、杜甫草堂、武侯祠、錦里等熱門旅遊景點客流量劇增。「去哪兒」數據顯示，大運會期間成都酒店預訂量比2019年同期增長2.7倍。「飛豬」數據則顯示，大運會期間前往成都的國際機票預訂量，與去年同期相比起來增長近10倍。

如今，人們在外旅遊把行李特產寄回家，自己「空手出遊」已經成為一種風潮。趙女士說，為了讓旅程更輕便，她計畫將在成都購買的網紅小吃、伴手禮以及「蓉寶」一起快遞回家。京東快遞數據顯示，7月份以來，其在成都全市快遞攬收量同比增長近5成。

在京東快遞成都十陵營業部，負責成都大運村區域配送的快遞小哥劉旗成了站點最忙碌的人。數據顯示，這個區域7月份的快遞派送量增加超過10倍。

西南財經大學西財智庫首席經濟學家湯繼強教授認為，「蓉寶」相關商品線上線下大火、旅遊景區人流量劇增，以及城市快遞寄遞量的大幅攀升，都表明大運會的「經濟放大」效用顯著，「賽事經濟」活力迸發，這對整個城市的消費和經濟增長將發揮重要作用。