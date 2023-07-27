香港衛星製造中心 年產200顆衛星

香港首個衛星製造中心25日在將軍澳科學園先進製造中心舉行開幕儀式。這家名為ASPACE的衛星製造中心隸屬於香港航天科技集團有限公司（香港航天科技集團），業務涵蓋衛星載荷設計、製造、測試、發射、運行控制以及數據應用等範疇。

中新社報導，ASPACE占地面積約2萬平方公尺，配備18套分系統和200多套精密設備，實現數位化生產，還具備8顆以上商業小衛星並行總裝綜測能力。投產後，製造中心可生產重量在30千克至1噸範圍的商業衛星產品，用途涵蓋通信、導航、雷達等。屆時年產量可達200顆以上，每顆衛星的生產周期約為12天。

開幕儀式上，香港航天科技集團聯席主席、行政總裁文壹川表示，之所以選擇香港作為衛星製造中心的落腳點，是依託這裡世貿組織單獨關稅區地位、企業稅收優勢以及人才引進機制的優勢等。

「除ASPACE外，集團還同時啟動香港衛星測運控中心和香港衛星數據應用中心，三者協同可將衛星製造及數據服務降低20%以上的成本，在效率上和服務上更具有全球市場競爭力。」文壹川表示，目前已接到15張訂單，而首顆衛星預計於明年初完成並投放市場。

香港航天科技集團副總裁胡明遠表示，香港具備中西交匯優勢，不僅能與海外接軌、將產品帶到全世界，還可與大陸機構，尤其是粵港澳大灣區城市的機構合作。

胡明遠舉例，在製造中心生產線設備的籌備上，集團曾與中國航天科技集團有限公司第八研究院合作，而衛星零部件的採購等方面集團與大灣區大陸城市的機構也有廣泛合作空間。