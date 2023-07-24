大陸發改委：民企信心尚未完全恢復

大陸國家發展改革委投資司副司長韓志峰表示，從投資信心看，受需求不足等問題影響，大陸民營企業信心尚未完全恢復；此外，前段時間網路上有些對民營經濟、民營企業不夠友好的言論，影響了一些企業和地方的積極性。

韓志峰表示，2023年上半年，除房地產開發外的民間投資按年增長9.4%，清潔能源、電動汽車等領域民間投資比較活躍。

韓志峰指出，今年以來，中國大陸民間投資增長確實承受較大壓力，但要辯證看待民間投資形勢。當前民間投資結構持續優化，一些領域民間投資顯現了不少亮點。

發改委投資司司長羅國三稱，將持續發揮政策措施落地見效，更好激發民間投資的內在動力。

他指出，去年以來，民間投資增長面臨較大困難和下行壓力，今年上半年民間投資增速和佔整體投資比重也都有所下降。

據中新經緯報導，24日大陸國家發改委就促進民間投資有關情況舉行專題新聞發布會。國家發展改革委固定資產投資司副司長、一級巡視員韓志峰表示，將鼓勵民營企業用好基礎設施REITs等創新工具，盤活自身現有的存量資產。

韓志峰在會上稱，目前，國家發改委已向證監會推薦35個基礎設施REITs項目，其中包括4個擴募項目；已上市項目共32個，涉及28個REITs產品，發售基金人民幣975億元。但總的看，民營企業REITs的項目數量還比較少、資產類型還較為單一，需要進一步加大推動力度。