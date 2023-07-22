人民幣國際化報告：國際化指數RII達6.40，增長18.08%

據大陸《證券時報網》報導，7月22日中國人民大學、南開大學在北京舉辦2023國際貨幣論壇，會上中國人民大學發布《人民幣國際化報告2023》，這是該報告連續第12年發布。《報告》顯示，截至2022年底，人民幣國際化指數RII達到6.40，較上一年度增長了18.08%，繼續保持長期向上態勢。

報導說，中國人民大學國際貨幣研究所編制的人民幣國際化指數RII，是一個綜合量化指標，用以客觀描述人民幣在貿易、金融交易、外匯儲備等各方面的國際使用程度。根據設定，所有貨幣的國際化指數之和為100。

《報告》表示，過去五年，RII變動有兩個特點：一是季節性波動非常明顯，年初週期性回調的最大幅度接近30%；二是在波動中快速升高，年平均增速達到16.73%。今年年初RII照例出現週期性回調。由於部分全球數據未如期披露，只能對2023年第一季度指數進行估算。根據歷史數據推算RII可能在4.60~4.84區間，較去年同期大約提高10%~15%，繼續保持在歷史相對高位。

《報告》認為，人民幣的RII繼續在歷史高位攀升，主要得益於以下幾個方面。第一，跨境貿易人民幣結算的認可度、接受度更高，人民幣國際貿易計價結算職能繼續鞏固。2022年，經常項下跨境人民幣結算金額為10.51兆元，同比增長32.4%。中國對外貨物和服務進出口的人民幣結算佔比為22.7%，較上一年度提高4個百分點。全球範圍內，國際貿易的人民幣結算份額為3.47%。2023 年第一季度，國際貿易的人民幣結算佔比繼續提高到3.60%，較去年同期提高0.9個百分點。

第二，人民幣成為國際資產配置選項，境外主體人民幣投資金額創歷史新高。2022年人民幣直接投資規模達到6.76兆元，同比增長16.55%，在投資環境日趨複雜的大背景下繼續保持穩健增長態勢，全球佔比高達38.57%。由直接投資、國際信貸、國際債券與票據等共同決定的人民幣國際金融計價交易綜合指標達到13.07%，較上一年提高約2.46個百分點。

《報告》稱，人民幣直接投資已經成為人民幣國際化的重要推動力量，其波動性也決定了RII 數值的波動。

第三，廣泛開展雙邊和多邊貨幣合作，更好地發揮人民幣國際儲備職能。截至2022年底，全球官方外匯儲備中的人民幣資產折算為2984.4億美元，佔比2.69%，較上年同期略有下降。但2022年5月，國際貨幣基金組織將人民幣份額從10.92%上調到12.28%，表明人民幣國際使用程度在過去5年中穩步提高。面對一些國家尋求國際支付和儲備貨幣多元化的需要，人民幣提供了安全資產和避險貨幣的備選項。

《報告》還認為，國際經貿合作可以促進經濟一體化和成員國經濟金融發展，是中國實現高質量發展和人民幣國際化的有效路徑。以更廣泛多層次經貿合作為抓手，穩步擴大高標準制度型開放。依靠高質量發展和多邊主義的經濟全球化，推動人民幣國際化走深走實。

《報告》建議，繼續加強主要面向發展中國家的國際經貿合作，發揮區域內大國整合供應鏈的核心作用，不斷優化成員國使用和持有人民幣的硬軟件條件。積極推動主要面向發達經濟體的國際經貿合作，以更高標準的制度型開放促進形成雙循環新發展格局。主動參與面向未來的數字貿易規則制定和全球數字經濟治理建設，發揮中國在數字化轉型和央行數字貨幣研發測試方面的優勢，做好數字經濟時代國際貨幣供應的技術準備和制度準備。