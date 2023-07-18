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拼多多旗下跨境電商Temu在美控告SHEIN違反美反壟斷法

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
拼多多旗下的Temu在美國以低價搶占市場。圖為其商標。 取自Temu官網
拼多多旗下的Temu在美國以低價搶占市場。圖為其商標。 取自Temu官網

據陸媒報導，大陸「拼多」多旗下的跨境電商平台Temu於上周五向美國波士頓聯邦法院提起訴訟，聲稱快時尚競爭對手SHEIN違反了美國反壟斷法。

《界面新聞》報導，Temu在起訴書中稱，Shein「利用市場支配力量強迫服裝廠商與之簽訂獨家協議，阻止他們與Temu合作」。Temu表示，Shein的行為導致價格上漲，消費者選擇減少，「還阻礙了美國超快時尚市場的擴張」。

而Shein發言人周一回應稱，Temu的指控「沒有根據，我們將積極應訴」。

報導稱，兩家公司之前就已在美國芝加哥法院陷入法律衝突。在那起官司中，Shein指控Temu「與社交網絡紅人合作詆毀Shein」。Temu已提交動議申請駁回該訴訟，但法院尚未做出決定，仍在審理中。

而據《ITBEAR科技資訊》報導，Temu的指控主要集中在SHEIN利用其市場主導地位，通過強迫服裝廠商與其簽訂獨家協議來阻止廠商與Temu合作。Temu進入美國市場的時間還不到一年。起訴書中指出：「作為市場主導的超快時尚零售商，SHEIN清楚廠商需要依賴其銷量和美國市場渠道，因此它可以強迫廠商不與Temu合作。」Temu還指控SHEIN「破壞了美國超快時尚市場的擴張」。

據資料顯示，SHEIN成立於2008年，起初也是中國公司，在2017年進入美國市場。SHEIN的供應鏈高度依賴中國本土的製造商，並通過國際物流將產品銷往美國、歐洲和亞洲。而Temu是一個去年9月剛上線的跨境電商平台，以「更低價格」為標籤，迅速進入美國市場。報導說，類似於拼多多在中國下沉市場的競爭，Temu目前也處於燒錢搶占市場份額的狀態。去年大陸券商的分析預測，Temu的年度虧損大約在5-10億美元左右。

美國 快時尚 SHEIN

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