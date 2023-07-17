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你的帳號不屬於你！微信稱久未用且帳戶沒有錢 帳號將註銷

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
微信稱如果長久沒有登入使用，且錢包裡未有零錢的用戶將會被微信回收註銷。(路透)
微信稱如果長久沒有登入使用，且錢包裡未有零錢的用戶將會被微信回收註銷。(路透)

微信長期沒有使用會否被註銷？大陸網友提出了相關實際疑問，相關話題「 #微信號長期沒有使用#」 17日一度登上熱搜，而「@騰訊微信團隊」微博17日隨即發文回應，如果微信帳號還有零錢就不會被註銷。微信團隊也指出，為保障用戶的微信帳號安全，註冊後不活躍，長期未登錄，並且沒有零錢的微信帳號，會被系統註銷，無法使用。

有網友表示，自己之前申請了一個輔助帳號作為樹洞使用，今天登錄的時候發現已經被回收了。騰訊客服對此表示：「正常登錄使用的微信號不會被系統回收，但對於長時間未登錄的微信號，系統根據該賬號的使用情況可能會進行回收處理，感謝您的理解與支持」。

騰訊微信團隊官微對上述疑問進行了回應，並附上了一張評論截圖標註「謠言」。圖片內容是裡面有用戶發言稱，「微信帳戶里還有200多塊錢呢，都給收走了。」此外，該條貼文也被微信團隊限制評論。

網友對於微信的作法引發熱議，有的網友認為微信該做法會增加仇人；也有網友務實地要去為各種小號充1毛錢以續命；也有網友針對微信帳號產權進行討論，到底微信帳號是否為可為他人所繼承的私有財？微信有無權利可沒收？等問題。

事實上，《騰訊微信軟體許可及服務協議》中明確提及「微信帳號的所有權歸騰訊公司所有，用戶完成申請註冊手續後，僅獲得微信帳號的使用權，且該使用權僅屬於初始申請註冊人」。

騰訊還明確表示，用戶註冊微信帳號後如果長期不登錄該帳號，騰訊有權回收該帳號，以免造成資源浪費，由此帶來的任何損失均由用戶承擔。

微信官方微博貼出一張標註為謠言的貼圖，並稱如果有零錢，微信不會註銷。圖微博@騰訊微信團隊
微信官方微博貼出一張標註為謠言的貼圖，並稱如果有零錢，微信不會註銷。圖微博@騰訊微信團隊

微信 團隊

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