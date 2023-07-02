推兩大行上市 立下戰功

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

回顧潘功勝近30年職業生涯，他與大陸金融體制改革一路相伴，既是親歷者也是見證者，他已在人民銀行（大陸央行）工作11年，從現在開始，將以「舵手」的新身份，繼續在人行工作。

現年60歲的潘功勝為安徽人，中國人民大學經濟學博士，並曾於劍橋大學完成博士後研究、在哈佛大學從事研究。他起步於工商銀行，1993年8月至2008年4月，歷任深圳分行副行長，計畫財務部總經理，股份制改革辦公室主任等多項職務。他不負重托，成功完成工行股改及上市的重任。

2006年10月27日工行成功IPO，曾在當時被稱為「世紀招股」。工行「A+H」首次公開發行的總規模為556.5億股，募集資金總額達到人民幣1,732.3億元，當時是全球有史以來融資規模最大的首次公開發行。

後來因出色工作成績，被擢升農行副行長參與農行股改，他「空降」的目標很明確，就是推動農行順利上市。

作為最後一家股改上市的國有大行，農行當時被看作是大型銀行中改革難度最大的一家，同時還面臨著全球金融危機，資本市場低迷動盪的外部不利因素。最終，2010年7月農行克服了諸多困難，成功上市。至此，中國大型商業銀行股改上市完美收官。

哈佛大學

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