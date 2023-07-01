阿根廷首次使用人民幣償還到期的美元外債

根據大陸央視財經新聞，當地時間6月30日，阿根廷已經使用國際貨幣基金組織特別提款權和人民幣結算的方式，向國際貨幣基金組織償還了於當天到期的27億美元外債。這是阿根廷首次使用人民幣償還外債。

報導說，國際貨幣基金組織發言人科扎克當天宣布，27億美元到期債務中，17億美元以使用國際貨幣基金組織特別提款權的方式支付，其餘10億美元以使用人民幣結算的方式支付。

科扎克還透露，國際貨幣基金組織願繼續與阿根廷政府推進債務再融資談判，並將於7月初與阿方啟動第五次相關評估工作。

阿根廷使用人民幣的層面愈來愈廣，動作頻頻，當地時間6月29日，阿根廷中央銀行即已發布公告稱，將人民幣納入阿根廷銀行系統允許進行存取的幣種，批准阿根廷國內銀行機構開設人民幣儲蓄和活期存款賬戶業務。公告指出，此舉是為人民幣在阿根廷對外貿易和當地金融市場中廣泛使用提供便利。

另於6月26日，阿根廷國家證券委員會已批准在當地市場發行以人民幣結算的證券產品。