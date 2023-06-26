寧夏葡萄酒 走進西班牙

「以酒為媒·中國寧夏葡萄酒文化旅遊分享會」日前在西班牙馬德里中國文化中心舉辦。西班牙里奧哈產區和寧夏賀蘭山東麓兩地將加強交流，攜手探索葡萄酒產業新趨勢。

新華社報導，此次活動由大陸寧夏回族自治區文化和旅遊廳、馬德里中國文化中心、中國駐馬德里旅遊辦事處、中外文化交流中心、中西葡萄酒文化交流協會共同主辦。馬德里文旅、工商等各界共100餘人出席。

在分享會上，西班牙葡萄酒專業協會主席、里奧哈產區管理委員會主席費爾南多·埃斯克羅與中西葡萄酒文化交流協會代表裘光煜簽署戰略合作意向書。

埃斯克羅表示，里奧哈和寧夏都是兩國重要的葡萄酒產區，「我們要通過葡萄酒來打造屬於自己的發展方式」，希望相似的美酒可以促進兩地發展。

裘光煜表示，賀蘭山東麓的葡萄酒是寧夏對外發展重要名片，希望借助葡萄酒，讓世界知道寧夏的風光與葡萄酒一樣醉人。

近年來，寧夏在賀蘭山東麓建立葡萄酒產業基地，出產的葡萄酒多次斬獲國際獎項，葡萄酒產業成為寧夏文化和旅遊的重要組成部分。西班牙里奧哈產區是國際知名葡萄酒產區，其葡萄酒出口全世界136個國家和地區。

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