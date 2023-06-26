中企承建中東歐最大水電站

中國能建葛洲壩集團承建的波黑達巴爾水電站項目23日在波黑塞族共和國（斯普斯卡共和國）特雷比涅市舉行奠基儀式，標誌著中企在中東歐地區承建的最大水電站項目正式開工。

新華社報導，達巴爾水電站裝機容量159.15兆瓦，總投資2.44億歐元，工期48個月。水電站位於特雷比涅市貝爾科維奇鎮，地處多山地區，建成後將有效緩解區域電力緊缺問題，促進當地經濟與社會發展，助力波黑能源安全和綠色轉型。

波黑塞族共和國總理拉多萬·維什科維奇、中國大陸駐波黑大使季平、波黑政商界人士及在波華僑華人和中企代表約600人出席奠基儀式。

維什科維奇在致詞中說，達巴爾水電站是重要民生工程，對波黑、特別是塞族共和國意義重大。達巴爾水電站項目也彰顯了「一帶一路」倡議的生命力。

季平說，達巴爾水電站項目開工，意味著中波經貿和綠色合作邁上新台階，也意味著中國-中東歐國家合作結出新的碩果。波黑水、光、風資源豐富，中國綠色技術和綠色金融發展迅速，兩國綠色合作潛力巨大。

特雷比涅市市長米爾科·楚里奇說，達巴爾水電站建成後不但能為波黑提供清潔能源，還可向周邊國家出口電力，電站還有助於改善當地的供水與防洪功能並創造就業。