中印尼兩國雙園 拉動福建發展

30多年前，由印尼華僑投資的福州元洪投資區破土動建，成為中國第一個華僑合作開發區、中國最大的外商土地成片開發項目，有力推動了僑鄉經濟的發展。如今，以元洪投資區為中方園區的中印尼「兩國雙園」正加快建設，致力打造福建擴大開放發展的新引擎。

中新社報導，勝田（福清）食品有限公司副董事長施捷表示，他們生產線上加工的漁獲來自3710多公里外的印尼東爪哇省圖班市，共建一帶一路讓中印尼攜手共建「海上魚倉」，一端連著福清加工廠，一端連著印尼捕撈場。

成立於1995年的勝田（福清）食品有限公司是第一家入駐元洪國際食品產業園的企業，率先感受到中印尼「兩國雙園」建設帶來的新發展機遇。施捷說，2021年中印尼「兩國雙園」項目合作備忘錄簽署後，該公司與印尼三林集團共同開發印尼海洋漁業中心項目，首個基地已於去年投產，日產量可達50噸。

施捷表示，相較於30多年前單向引進僑資僑力，中印尼「兩國雙園」建設推動越來越多的企業「雙向奔赴」。兆華水產在印尼投資建設了6000畝南美白對蝦養殖場，由印尼方負責基建、投苗、養殖、捕撈，對蝦養殖成熟後運到中國進行精加工，為印尼提供了5000多個就業崗位；長德蛋白科技有限公司計畫在印尼建設多功能大豆生產線；福建御冠食品有限公司一邊在元洪投資區進行海洋食品加工項目開發建設，一邊準備在印尼註冊成立國際貿易公司，開展多領域國際貿易協作。

福建農林大學經濟與管理學院常務副院長戴永務表示，政策優勢、疫情趨緩等多重利好下，中印尼「兩國雙園」將對福建與印尼強化產業合作互補性、延伸優勢產業鏈和供應鏈、拓展海洋合作潛力、深化漁業緊密合作、深化雙方緊密交往提供了廣闊的空間。

中印尼「兩國雙園」有望成為福建與東盟經貿合作的旺地和交流交融的福地。按官方規畫，元洪投資區將匯聚五個食品產業鏈，配套臨港物流、科研創新、商務交往、跨境服務合作等四大驅動板塊，融合港口物流園、食品產業園的雙園樞紐，布局國家骨乾冷鏈物流基地、全球食物地圖研究院等重大設施，建成中國最大的食品食材進出口集散交易中心，打造產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合的國際分工合作模式；同時，構建海陸空鐵聯運體系，促進中印尼人員、物流、信息互聯互通。