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路透：中國將加碼推刺激措施 聚焦提振消費和投資

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，中國大陸今年將推出更多刺激措施，以支撐放緩的經濟。路透
路透報導，中國大陸今年將推出更多刺激措施，以支撐放緩的經濟。路透

路透引述參與政策討論的知情人士報導，中國大陸今年將推出更多刺激措施，以支撐經濟，但受到對債務和資本外逃擔憂的影響，刺激措施將聚焦提振消費者和民間的疲弱需求，

知情人士向路透表示，國務院正在徵求經濟學家和顧問的建議。鑒於重大政策調整需要黨內最高層領導人的批準，投資者現在關注預料7月召開的政治局會議，以尋找關於政策方向的線索。

儘管中國人民銀行（中國大陸央行）本周下調借貸成本，但知情人士表示，受制於對銀行獲利能力和匯率穩定性的擔憂，借貸成本僅溫和下調，不足以提振經濟活動，將需要推出財政刺激措施以重振經濟活動，重點將放在家庭補貼和擴大發行債券，以提振投資。

知情人士表示，地方政府未來幾個月可能加快發行債券，為基礎設施項目提供資金，同時當局可能擴大支持消費者，特別是購買汽車和家電。華爾街日報（WSJ）15日報導，中國大陸正考慮發行約人民幣1兆元（約1,400億美元）的特別國債，用於資助基建項目和其它刺激成長措施，也將被間接用於幫助地方政府償債。

知情人士也說，當局也在考慮支持陷入困境的房地產行業，包括放寬信用條件和一些地區的買房限制。WSJ則指出，中國大陸考慮取消對國內中小城市二套房的限購政策，以刺激房地產市場發展。

但當局仍對積極支持房市保持審慎，不願助長投機性的房地產投資，尤其是在大城市。一位知情人士說：「降息是必要的，但要使其奏效，我們需要依靠財政政策來促進投資，我們需要房地產政策來釋放需求。」

另一位消息人士則說，人行下調存款準備金率的可能性提高。

房地產

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