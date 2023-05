傳歧視不會講英語的陸客 國泰航空緊急致歉滅火

有網友近日在社交平台指控國泰航空空服員歧視不會說英語的乘客,引發不少大陸民眾附和過去也曾有類似經驗。為此,國泰航空22日晚間於微博發表聲明強調「深表歉意」。但聲明不僅引來眾多網友在下方留言砲轟國泰航空,一些大陸網友還上網分享過去搭乘國泰航空的不愉快經驗。

據大陸網路媒體《觀察者網》報導,日前,有大陸網友在社交平台發文稱,他5月21日搭乘國泰航空CX987航班由成都飛往香港,恰好坐在最後一排空服員準備餐食及休息處。

這名網友描述,「國泰航空空乘人員在飛機飛行過程中,不間斷使用英語、粵語抱怨乘客:『If you cannot speak blanket,you cannot have it』(如果他們不會說毛毯的英文, 那他們就不配毛毯)、『Carpet is on the floor』 (地毯是在地上)……」

「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯,結果反被取笑」,該名網友稱,坐在他前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時,同樣得到了「無比不耐煩」的回答。

大陸網上還流傳出前述國泰航空空服員對話的錄音檔。

對此,國泰航空官方微博周一約22時發布聲明稱:「已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷,對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步了解情況,並會進行嚴肅調查處理。在此,我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」

但在國泰航空這則聲明的下方卻引來更多大陸網民的不滿,有網友留言稱:「高度重視?你們這個問題你知道已經是普遍存在的嗎?歧視問題,你們真好意思說得出口。」該則留言獲得超過3,500人點讚。

還有網友說,「裝得像第一次的一樣」;「你們要道歉的不止CX987航班上的乘客,你們要道歉的是無數有過相同經歷的乘客,只是大家沒有這種後艙的錄音去指證你們的空乘歧視中國人,投訴後只能不了了之,可見你們從來沒有改正。」

一些網友則分享個人過去搭乘國泰航空的經驗。一位名為「philo0s0ophy」的網友23日凌晨2時許也在微博發文表示,他的父母5月10日原訂搭乘國泰航空從沖繩飛香港的CX5821航班,因值機櫃檯的香港籍值班經理全程用英文並且拒不加以說明,以至於他的父母沒能登上這趟飛機。

文章稱,他父母當10日在那霸機場值機櫃檯準備領取CX5821的登機牌,然而被出示了一張英文提示,要求海關碼。他的父母英文有限,當他們試圖弄明白怎樣得到英文海關碼時,當日值班經理用英文說 「It‘s your problem,not mine」。