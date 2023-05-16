中國現通縮？陸統計局：當前不存在，下階段也不會

中國經濟是否已出現通貨緊縮？對此，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉重申4月份說法，強調中國大陸現在價格低位運行主要是階段性的。「當前中國經濟不存在通縮，總的來看，下階段也不會出現通縮」。

付凌暉16日上午在國務院新聞辦公室舉辦的記者會上表示，今年以來，大陸CPI漲幅總體上是回落的，4月CPI年比上漲0.1%，漲幅比上個月回落了0.6個百分點，CPI走低主要是一些階段性因素影響。

付凌暉表示，首先是食品價格的回落。隨著氣溫轉暖，鮮菜、鮮果供應增加，市場價格有所回落。同時，生豬市場供應總體是充足的。進入4月後，豬肉消費進入淡季，豬肉價格下行，也帶動食品價格回落。4月，大陸食品價格上漲0.4%，漲幅比上月回落2個百分點。

其次是能源價格降幅擴大。今年以來，受到世界經濟復甦乏力、全球能源價格總體上趨於回落，4月大陸CPI中，能源價格年比下降5.4%，比上月降幅有所擴大。

三是大陸國內部分耐用消費品降價促銷。今年以來，受汽車優惠補貼政策去年底到期影響，以及大陸新版汽車廢氣排放標準「國六B」將於今年7月實施，車企降價促銷力度加大，帶動價格下行。4月燃油小汽車價格月比持續下降。

第四是去年同期對比基期走高。去年同期受疫情衝擊，豬肉價格進入上漲周期等因素影響，食品價格漲幅擴大。同時，由於國際地緣政治衝突、全球疫情影響，去年國際油價高漲，帶動CPI中能源價格上升。在這些因素共同影響下，去年4月CPI上漲2.1%，漲幅比3月擴大0.6個百分點。

付凌暉表示，在價格中食品和能源由於受到短期因素影響，往往波動會比較大，看價格總體的狀況，更重要還是要看核心CPI。大陸4月核心CPI上漲0.7%，漲幅和前月相同，總體保持基本穩定。

但他也指出，從核心CPI目前的情況來看，0.7%的漲幅和疫情前相比還是偏低，很重要的原因是服務需求仍在恢復中，相關價格漲幅跟過去相比偏低。

付凌暉稱，隨著經濟社會恢復常態化運行，服務需求穩步擴大，旅遊、交通、住宿、餐飲等價格漲幅回升，帶動服務價格漲幅有所擴大。4月，服務價格年比上漲1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，連續兩個月回升。未來隨著服務消費需求帶動增強，價格回升也會推動核心CPI漲幅回歸到合理的水平。