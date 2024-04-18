快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈訓練彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港與深圳「港深創科園」 59家企業、機構簽署合作備忘錄

中央社／ 香港18日電
香港正在北部都會區範圍內興建「港深創科園」，作為科技創新企業入駐的園區。圖為九龍區。中通社
香港正在北部都會區範圍內興建「港深創科園」，作為科技創新企業入駐的園區。圖為九龍區。中通社

香港與中國大陸深圳合作建設的港深創新及科技園進一步落實發展，今天與首批59家企業、大學及研究機構簽署合作備忘錄，成為園區的合作夥伴。

綜合香港媒體的報導，這些企業、大學及研究機構來自大陸、香港、歐洲及北美，預計將在園區投資港幣數十億元，可以創造數以千計就業機會，當中4成半產業屬於生命健康科技、新能源和微電子。

今天簽署備忘錄的有深圳華大基因科技有限公司、華潤科學技術研究院有限公司、中國聯通（香港）運營有限公司、北京大學和清華大學等。

簽署儀式在政府總部舉行，有行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東等人出席。

李家超致辭說，香港在「一國兩制」下享有法治、自由的營商環境，加上基建及健全的金融體系，有助企業研發，相信今天簽署合作是個好開始，可為香港經濟及科研注入動力。

孫東致辭說，港深創科園與數十家企業合作是重要里程碑，但對初創企業來說只是開始，當局會繼續支持港深創科園發展。

據指出，港深創科園將於2025年落成兩棟實驗室大樓，屆時部分企業將會租用。

港深創科園是香港和深圳合作發展的創新科技研發基地，選址位於兩地邊境的落馬洲河套地區，占地87公頃，是現有香港科學園的4倍。

這個新園區聚焦發展生命健康科技、人工智能與數據科學、新能源、新材料、微電子、機器人。

李家超 深圳 香港

延伸閱讀

杜拜王子在香港設家辦 李家超：合法資金都歡迎

七欖賽3天吸10萬人 特首李家超：帶旺香港

23條生效…李家超：涉國安重罪 一般不獲減刑

23條生效後首例 民主人士馬俊文減刑被拒

相關新聞

追淚不成！陸官方禁止業者夜間載客觀賞藍眼淚

每年4到6月為馬祖「藍眼淚」最佳觀賞期，大陸福建平潭海濱近期也出現藍眼淚景觀，引發遊客大量追捧。大陸平潭17日發佈通告，...

香港與深圳「港深創科園」 59家企業、機構簽署合作備忘錄

香港與中國大陸深圳合作建設的港深創新及科技園進一步落實發展，今天與首批59家企業、大學及研究機構簽署合作備忘錄，成為園區...

中成功追索38件明清流失佛教文物 美在紐約返還

繼追回國家一級文物西周青銅器豐邢叔簋後，中國國家文物局再從美國成功追索38件流失文物藝術品。央視新聞用戶端報導指出，當地...

蕭茲訪華行溫柔？ 中撤德牛肉禁令 德美媒體各有不同解讀

國際關注德國總理蕭茲的中國行，在蕭茲訪京期間敦促中國改善市場准入後，中國海關當局16日表示，已解除對部分德國牛肉進口的禁...

數據中心工程半數在乾旱區 「東數西算」恐加劇水危機

中國近年廣設數據中心，推出「東數西算」工程，對水資源的需求也持續增長，總部位於香港的智庫「中國水風險」就指出，預期到20...

徐州無業男長期家暴妻子 還殺了3歲遲緩兒

江蘇徐州一名28歲夏姓女子近日向媒體泣訴，自己3歲的兒子因發育遲緩被夫家嫌棄、冷落，甚至慘遭生父殺害，自己也經常被無業在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。