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為省錢不拍婚紗照 她聞未婚夫1奇葩提議錯愕…網傻眼：有些婚不是非結不可

香港01／ 撰文／桃樂斯
大陸有男生為了省錢，竟提議未婚妻用AI換臉方式，取代拍攝婚紗照。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸有男生為了省錢，竟提議未婚妻用AI換臉方式，取代拍攝婚紗照。情境示意圖。圖／Ingimage

科技可以使人進步，同樣可以讓人退步？大陸網絡日前瘋傳1張對話截圖，顯示有準新娘正和未婚夫談及婚禮事宜，不料男方居然以「節約」為由，提議她使用AI（人工智能）換臉方式取代拍攝婚照，意思即是將女方臉孔替換至現成婚紗照中新娘的臉，錯愕不已故呻「愈來愈不想結婚了」。不少網友都揶揄男方「日子也AI過算了，有事大家網絡聯絡」、「讓他AI一個漂亮老婆媳婦不用娶了」；惟有人覺得這個提議實在過於荒謬，質疑事件真偽。

大陸微博有帳號分享令人詫異事件，有準新娘表示已和男友訂婚，目前正在看房子，打算今年內完婚，只是還沒有確實好日子。不料當她和未婚夫談到拍攝婚紗照時，對方居然語出驚人，建議她可以使用AI換臉方式，即是將照片上原有新娘的臉換掉，改為貼上其臉孔，從而免卻拍攝婚照步驟。

準新娘大感疑惑詢問未婚夫原因，對方以「咱主打節約」為由，命令她自己上網查看類似AI婚紗照怎麼做。她沒有立即拒絕，說了句「我不會」，希望對方可以幫忙，可是男方又稱「我這會有點忙」，將責任反推給事主，整個對話貌似事不關己般，讓她很是難受，不禁大呻「愈來愈不想結婚了」。

大陸有男生為了省錢，竟提議未婚妻用AI換臉方式，取代拍攝婚紗照。圖／截自微博
大陸有男生為了省錢，竟提議未婚妻用AI換臉方式，取代拍攝婚紗照。圖／截自微博

事件引來網友熱議，許多人批評男方誇張至極，「都AI了，還P他臉幹嘛，這麼多男明星，喜歡哪個就AI哪個」、「摳這點錢能發財？」、「不出錢也不出力，這是前男友」、「有些婚真的不是非結不可」，又揶揄對方「領證可是9.9元天價呢」、「日子也AI過算了，有事大家網絡聯絡」、「讓他AI一個漂亮老婆，媳婦不用娶了，主打一個節約」、「讓AI給他生個電子娃娃」。

不過亦有人對事件真實性存疑，「有些離譜了，我不理解」、「男的太荒謬了」、「如果他倆順利結婚了，那這兩個人多少都有點不正常」、「現在這個流量密碼這麼簡單嗎」、「希望是演的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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