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發財了！陸男「夢到號碼」買彩券 爽中1.5億元羨煞全網

香港01／ 林芷瑩
葉先生夢見彩票號碼，在開獎前3小時5倍投注，結果中獎逾3400萬元（約新台幣1億5千萬元）。（微信公眾號＠江蘇福彩）
葉先生夢見彩票號碼，在開獎前3小時5倍投注，結果中獎逾3400萬元（約新台幣1億5千萬元）。（微信公眾號＠江蘇福彩）

大家有曾經夢到中獎號碼嗎？中國大陸江蘇省徐州市市民葉先生，近日夢見自己購買雙色球中獎，於是照著夢中號碼5倍投注，結果夢想成真中大獎，獲獎超過人民幣3406萬元（約新台幣1億5千萬元）。

大陸江蘇省福利彩券發行中心表示，葉先生在福彩眾多遊戲中，最鐘情於雙色球和快樂8。每日下班後，他習慣去家中附近的健身房健身，結束後再順道去健身房對面的福彩投注站買彩券。葉先生通常是隨意選擇幾個數字組成1注號碼，再機器選4注號碼組成一張彩券。

不過，這次中獎號碼的來歷讓葉先生連呼神奇。在購買彩券前一晚，他夢見了自己購買雙色球中大獎，醒來後這組號碼一直深深印在腦海中，葉先生下班後就按照夢中的號碼購買彩券，並進行5倍投注，未料成為幸運兒。

突如其來的大獎讓葉先生有些措手不及，在兌獎室內，他一直表示「仿佛仍在夢中」，並透露會用這筆獎金繼續堅持理性購彩券，希望彩券公益金能夠幫助需要的人擺脫生活的困境。

據了解，3月24日的大陸福利雙色球遊戲第2024032期開獎，當期雙色球紅球號碼為1、3、4、11、12、21，藍球號碼為16。本期雙色球一等獎中出14注，其中7注落於江蘇省，單注獎金為人民幣681萬多元（約新台幣3千萬元）。葉先生自選一注號碼並進行5倍倍投，中得一等獎5注，獲得獎金3406萬餘元（約新台幣1億5千萬元）。

面對網友質疑事件的真實性，江蘇福彩客服人員回應稱，開大獎時會現場詢問中獎人員如何猜中號碼，「他如果告知的是這樣子，工作人員只能這樣進行記錄。但開獎都是公平公正的」。

新聞底下，許多網友留言表示，「白日夢我可不信」、「又編故事」、「又想騙我買彩券」、「看來多睡覺是對的」、「我決定辭職天天睡覺做夢，各位兄弟姐妹等我消息」、「啥時候可以讓我做這樣的夢？我不貪，一注就知足」、「有沒有夢到太上老君？」、「這就是命中注定，不得不服氣別人的運氣」、「放棄吧各位，夢外買不過，夢裡也買不過」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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文章授權轉載自《香港01》

彩券 頭獎

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