百貨公司在中國已瀕臨死亡？今年再有10家關門

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百貨公司這種零售業態在中國已經瀕臨死亡？據上海第一財經報導，今年以來，短短三個多月，又有10家老牌百貨宣布關閉。根據一項不完全統計，2022年中國大陸至少有35家百貨門店關閉，2023年則有21家，當中不乏曾經風光一時的百貨名店，如：太平洋百貨、永旺、百盛、大洋百貨、新世界百貨等。

佇立上海街頭已超過27年的上海梅龍鎮伊勢丹百貨日前也宣布，因租約到期將於今年6月30日終止營業。報導稱，清明連假前，梅龍鎮伊勢丹百貨內不少櫃位早早貼出打折促銷海報，折扣從1折至8折都有，但依舊沒什麼人潮。

第一財經指出，不只梅龍鎮伊勢丹，近期還有多家百貨商場陸續宣布關門。例如3月31日咸寧銀泰百貨和廣州番禹友誼商場關閉，天津伊勢丹南京路店和天津濱海新區伊勢丹也分別將於4月14日及4月27日關閉。

聯商網最新數據指出，今年截至目前已有10家老百貨宣布停業閉店，其中有5家徹底關閉退出，另5家將升級或徹底拆除改建。值得注意的是，在10家閉店的百貨公司中，最「年輕」的是天津市濱海新區伊勢丹，僅運營11年。

聯商網表示，2023年大陸全國有21家百貨商場關閉，包括太平洋百貨、永旺、百盛、解百、大洋百貨、新世界百貨等。另，據「壹覽商業」不完全統計，大陸2022年至少有35家百貨門店關閉。

報導指出，各大百貨關閉最大的理由是「租約到期」，但經營壓力巨大才是根本原因。以梅龍鎮伊勢丹百貨為例，其2023年3月至11月虧損約人民幣1,800萬元，較前一年同期虧損人民幣1,269萬元又進一步擴大。

「2023-2024中國百貨零售業發展報告」顯示，從客流量來看，70.1%百貨商場客流尚未超過2019年水準。其中，31.1%的企業反映恢復不到2019年的80%，而客流量超過2019年的樣本企業僅29.9%。

報導進一步指出，中國大陸的百貨業態正面臨不小的壓力，因而引發「關店潮」。上述調查稱，有六成受調查的樣本企業認為，電商持續衝擊是其發展面臨的一大挑戰。其次，有58.8%的樣本企業認為「經營成本高，利潤低」，是企業面臨的主要挑戰之一。

消費者不愛逛實體賣場是業者當前共同面臨的挑戰。調查顯示，53.8%的企業認為目前的挑戰是客流下降、引流困難。與此同時，不少百貨公司也存在硬體、服務、產品供應鏈老化等問題。