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珠海通告：「三無」船舶一律禁止離港、依法銷毀

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸各地向來積極查處「三無」船舶，圖為福建早前強行拆解「三無」船舶。（新華社）
大陸各地向來積極查處「三無」船舶，圖為福建早前強行拆解「三無」船舶。（新華社）

台灣海巡2月14日在金廈海域取締大陸「三無」漁船過程中，兩陸籍漁民因船隻翻覆死亡，事件爭議延燒至今。事實上大陸各地對於「三無」船舶也積極查緝。廣東珠海近日就再度發布一份通告，明文規定凡無船名號、無船籍港、無船舶證書的「三無」船舶，一律禁止離港，並將予以沒收取締，依法銷毀。

據上海澎湃新聞報導，珠海市公安局、海警局等九個部門近日聯合發布《關於嚴厲打擊非法從事海釣活動的通告》。這份通告指出，2024年2月29日，珠海市5艘出海釣魚的船舶遭遇大風浪天氣影響，其中3艘艱難返航，2艘遇險求救。1艘求救船舶上7人被救援力量快速救起，另外1艘遇險船舶上6人失聯。

通告稱，「當晚，海面天色黑暗、風高浪急、寒風刺骨，6人命懸一線。市委、市政府緊急調度，珠海海事局、珠海海警局等部門組織28艘船舶全力搜尋，經過3個多小時艱苦搜救，才於3月1日淩晨將6名遇險人員成功救起。」

通告表示，此次冒險違規出海行為引發的險情教訓深刻，充分暴露了非法海釣的危害。為切實維護人民群眾生命安全，遏制海上安全事故發生，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國海上交通安全法》《中華人民共和國漁業法》《國務院對清理、取締『三無』船舶通告的批復》等法律法規，決定在珠海全市範圍內開展打擊非法從事海釣活動專項行動。

這份通告提出包括：嚴禁「三無」船舶、證照不齊或失效船舶從事海釣活動。凡無船名號、無船籍港、無船舶證書的「三無」船舶，一律禁止船舶離港，並予以沒收取締，依法銷毀等多項具體規定。

通告並稱，違反這些規定的，一經查實，由相關部門依法處理。對拒絕、阻礙執法人員依法執行公務的，海警、公安部門將依法處理，涉嫌犯罪的，依法追究刑事責任。

公安 廣東

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