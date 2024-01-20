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陸修法 貨幣政策決定權歸黨中央

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
中共修正「中國人民銀行貨幣政策委員會條例」，收攏貨幣政策決定權。（中通社）
中共修正「中國人民銀行貨幣政策委員會條例」，收攏貨幣政策決定權。（中通社）

大陸修訂「中國人民銀行貨幣政策委員會條例」，增加一條條文，將大陸貨幣政策的最終決定權明確歸屬中共黨中央，條文規定：「貨幣政策委員會工作堅持中國共產黨的領導，推動健全現代貨幣政策框架，重要事項報黨中央、國務院。」

大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，主要針對這項法規修正。去年十月廿四日下午，中共總書記習近平在國務院副總理何立峰等陪同下，史無前例地視察了人行及國家外匯管理局；六天後又親自主持了為期兩天的中央金融工作會議，會議提出八個堅持，第一個堅持就是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」；當時會議強調，「當前和今後一個時期，做好金融工作必須堅持和加強黨的全面領導」，「堅定不移地移走中國特色金融發展之路，加速建構中國特色現代金融體系」。

這次修法完全體現與落實去年會議的精神與要求。但中國人民銀行原已備受詬病的獨立性，恐因決策權被移往黨中央，再遭重大挫折。

無獨有偶，在李強簽發院令之前兩天，習近平於十六日在中央黨校舉辦的「省會級主要領導幹部推動金融高品質發展專題研討班」上發表講話時，又以「推動金融高品質發展」作為主題，並再度強調，「中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別」。而所謂的「中國特色金融發展之路」的第一個內涵仍然是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」。

國務院 貨幣 中國人民銀行

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