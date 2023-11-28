黑龍江煤礦公司事故 釀11人罹難

中國大陸的礦業企業近期頻發事故，據央視新聞報導，今（28日）下午，黑龍江鴨山礦業公司所屬雙陽煤礦發生事故，初步判斷為衝擊地壓所致，目前搜救工作已經結束，事故原因正在進一步調查中。值得注意的是，該涉事公司過去三年曾多次被罰，幾天前也才因違反防治衝擊地壓相關規定，被罰人民幣3萬元。

據央視新聞，11月28日下午14時40分，黑龍江龍煤雙鴨山礦業有限責任公司所屬雙陽煤礦發生事故，初步判斷為衝擊地壓所致。 截至18時20分，事故造成11人罹難。 事故原因正在進一步調查中。雙鴨山礦業公司也在公司微信公眾號發布相同的公告。

公開資訊顯示，龍煤雙鴨山公司成立於2014年，位於黑龍江省雙鴨山市，人員規模1萬人以上，註冊資本167488.54萬人民幣，屬於黑龍江龍煤礦業控股集團成員，實控人是黑龍江省政府國有資產監督管理委員會。

據界面新聞報導，今日下午，雙鴨山市應急管理局工作人員也證實有這起事故發生。

同時，據報導，資料顯示，近3年，龍煤雙鴨山公司因違反安全生產方面的相關規定，受到當地礦山安全監察局、黑龍江省煤炭生產安全管理局等部門數十次的行政處罰，其中包含採煤工作面個別液壓支架未接頂、相關設備缺少防護欄、未執行每日對架空乘人裝置進行檢查等違法行為，罰款總額高達人民幣555.56萬元。

今年11月，龍煤雙鴨山公司就被黑龍江省煤炭生產安全管理局處罰3次，其中，11月10日， 黑龍江省煤炭生產安全管理局對龍煤雙鴨山公司開出了一張人民幣3萬元的罰單，原因是違反了大陸有關規定，即《國家煤礦安監局關於加強煤礦衝擊地壓防治工作的通知》，但尚未知違反規定的具體細節。