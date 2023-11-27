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56歲中國科學院院士施一公 參加上海馬拉松僅3小時42分完賽

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中國科學院院士、西湖大學校長施一公（編號23732號）參加上馬比賽。（澎湃新聞）
中國科學院院士、西湖大學校長施一公（編號23732號）參加上馬比賽。（澎湃新聞）

大陸各圈子都有臥虎藏龍的人士，昨天（11/26）剛完賽的上海馬拉松賽，有一位56歲的大叔以3小時42分完賽，這成績比不上專業的運動選手，但此成績已可輾壓許多年輕人，特別的是，他是鎮日埋首學術研究的中國科學院院士、西湖大學校長施一公。

施一公的學術成就在分子生物學界赫赫有名，他是美國約翰霍浦金斯大學分子生物物理博士學位，後成為國際著名結構生物學家，35歲就成為普林斯頓大學有始以來最年輕的終身教授（分子生物學系），2008年放棄美國高薪回到大陸清華大學，2013年當選中國科學院院士，2015年9月成為清華大學副校長，2018年創建西湖大學並成為首任校長。西湖大學是大陸以高起點、小而精、研究型的辦學定位，集聚一流師資、打造一流學科、培育人才和成果的創新驅動發展戰略學校。

施一公的頭銜包括中國科學院院士、美國國家科學院外籍院士、美國藝術與科學院院士、中國醫學科學院學部委員、歐洲分子生物學學會外籍會士，獲獎無數，被稱為科學家、教育家、創業者......等。

而他還是業餘的馬拉松跑者，澎湃新聞報導，26日的上海馬拉松賽，施一公以56歲的年紀用時3小時42分53秒的成績完賽（全馬42公里195公尺）。他最好的成績是在53歲時於廣州馬拉松創下，用時3小時34分56秒。以他的年紀，這樣的成績已比多數年輕人好很多。前幾天，他還在杭州西湖邊跑完了半程馬拉松（21公里100公尺），用時1小時38分。

施一公在其自傳「自我突圍」說：「我也算一個資深跑者」！初三時報名校運會1500公尺賽，結果卻跑了倒數第一。但他並沒有因此而討厭跑步，反而開始努力練習。一年後，他的800米可以跑進2分20秒以內。不僅如此，1985年入學清華大學時，施一公還在3000米競走賽第一，也曾創下清華大學校運會競走紀錄。

從1500米倒數第一到3000米競走冠軍，施一公說：「我的家族並沒有運動傳統，我也沒有運動天賦，恰恰因為這樣，體育成為了我（成長進步）的優勢」。

對於許多人來說，沒有時間是放棄體育鍛煉的主要原因。但科研工作繁忙的施一公，卻從來都不會忘記給跑步留出時間。

施一公在2018年成為西湖大學校長後，就成立西湖大學跑團。開學典禮當天，他還和同事在清晨5點一起去西湖完成了11公里的環湖跑。如今他每隔一天跑一次，每次10公里起，月跑量維持在150-280公里。

施一公說，跑步不僅能夠鍛煉身體，保證有充沛的體能投入工作，同時也是對於意志力的鍛煉。「跑步與工作相輔相成，跑步過程中，還悟出一些道理，身體好，自然有利於學習成績提高，這是一個良性迴圈」。

施一公的父母出身知識分子家庭，父母都是大學畢業，父母希望他將來能「一心為公」，為他取名「一公」。他從小功課就很優異，曾獲大陸全國高中數學聯賽一等獎（河南省第一名），1985年保送至清華大學生物科學與技術系 ，在校成績年年名列全年級第一。1989年，他又以第一名的成績提前一年畢業。

中國科學院院士、西湖大學校長施一公。（百度百科）
中國科學院院士、西湖大學校長施一公。（百度百科）
中國科學院院士、西湖大學校長施一公。（搜狐）
中國科學院院士、西湖大學校長施一公。（搜狐）

馬拉松 院士 清華大學

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