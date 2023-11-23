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已連增9年大陸考研人數終於剎車 報考2024年碩士大減8%

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸2024年碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，是2015年以來的首次報考人數下滑。圖為2015年中國大陸碩士研究生招生考試前，考生抓緊最後時間衝刺復習。 （中新社）
中國大陸2024年碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，是2015年以來的首次報考人數下滑。圖為2015年中國大陸碩士研究生招生考試前，考生抓緊最後時間衝刺復習。 （中新社）

碩士學歷不再吃香？大陸《界面新聞》報導，大陸教育部最新統計，2024年大陸全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，這也是2015年以來的首次報考人數下滑。

報導稱，自2015年始，考研開啟「狂飆」模式，報名人數分別在2017、2020、2022年邁入200萬、300萬、400萬大關，直至今年踩下煞車。 2010 -2023年，考研報名人數從141萬人成長至474萬人， 14年間的平均複合成長率為9%。2023年的考研報名人數已經出現下降趨勢，雖然報考人數創歷史最高，成長率卻是八年來最低，僅3.7%。對比這一年大陸高考報名人數1,291萬人，考研人數竟達到高考人數的37%。

另一方面，中國研究生招生規模一直在擴大。《2022年全國教育發展統計公報》顯示，研究生招生124.25萬人，年增6.60萬人，年增5.61%。

報導說，國內多位頂尖名校「清北復交」的碩士畢業生曾對界面教育表示，經濟不景氣，碩士就業能拿到的工作和薪資甚至不如本科畢業生。 近年來，大學畢業生人數逐年上漲，屢創新高。教育部數據顯示，2023年大學畢業生的規模達1,158萬人，較去年增加82萬人。但經濟情勢嚴峻，就業市場不斷承壓。

智聯招聘《2023大學生就業力調查報告》顯示，2023年高校畢業生中，57.6%的學生進入就業市場，同比增長七個百分點；18.9%的學生慢就業；選擇在國內繼續深造的人數同比下滑；慢就業及自由業，合計佔比高達近三分之一。

報導稱，選擇繼續深造的人數下滑背後，是中國人才供需結構性失衡的困局。進入21世紀，中國的人才培育結構以大學部學生、研究生為代表的研究型人才培養佔比遠超應用型人才。

與本、碩高等教育人才就業難形成對照的是，職業教育學生就業吃香。11月17日，多鯨教育研究院發布的《2023中國職業教育產業發展趨勢報告》顯示，自2016年起，專科畢業生的就業率開始高於大學，前者攀升的同時，後者持續走低。人才供需結構失衡，難以滿足國家產業化升級要求。

麥可思《2023年中國本科生就業報告》（就業藍皮書）數據顯示，近五年，地方本科院校畢業生國內讀研比例增長相對較緩，從2018屆的11.7%增至2022屆的14.1 %，上升2.4個百分點。「雙一流」院校的應屆大學部學生國內讀研比例成長較快，從2018屆的29.4%增至2022屆的37%，上升7.6個百分點。

2022年5月，大陸教育部在記者會上表示，中國已建成世界第一大教育體系，接受高等教育的人口達2.4億，新增勞動力平均受教育年限達13.8年。

教育部 成長率

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