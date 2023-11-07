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粵中歐班列 首次快速通關

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州海關5日表示，從廣州國際港站發出的第75084次「穗新歐」中歐班列近日抵達阿拉山口口岸，這是廣東首次開行整列以「鐵路快速通關」模式通關的中歐班列。

中新社報導，「鐵路快速通關」模式是中國海關總署為進一步暢通開放國際物流大通道，促進中歐班列發展而推出的一項便利措施。在「鐵路快速通關」模式下，海關通過對鐵路艙單電子數據進行審核、放行、核銷，，無需運營企業另行申報並辦理轉關手續，有效提高中歐班列境內段鐵路進出口貨物轉關運輸通行效率和通關便利化。 　

廣州車站海關監管科科長謝婉琳表示，「鐵路快速通關」模式簡化了班列進出境監管手續，有效推動中歐班列高效通行，縮短貨物在途時間，降低物流費用。　　

負責該中歐班列貨物報關的廣州速穩報關有限公司總經理王文萍表示，「鐵路快速通關」下，每列中歐班列能節省通關時間約20小時，班列整體運行時間縮短1至2天，單箱貨物可節省200多元人民幣的物流成本。據統計，今年前10月，廣州海關共監管開行進出口中歐班列525列，同比增長96.63%。

海關 廣東

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