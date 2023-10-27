台商研發健康照明 打進長照、學校

高雄榮民總醫院住宿長照機構日前啟用，涵蓋多個新科技，當中的健康照明為台商回台研發的光照系統，以光譜有助改善病患身體和心理狀態。

高雄榮總長照機構的病房、護理站、日照中心等最近安裝多項智慧型產品，負責這項照明工程的和欣光通董事長葉律松表示，病患長期臥床，睡眠不定時，分不清晝夜，但他們研發的光源，可透過光的調整讓病人感受到時間變化，不需看時鐘也能得知，還可降低併發病。

長期臥床病人因為生理時鐘混亂，不能如同正常人出外曬太陽，身心都遭遇問題，他們的光照系統可輔助調整病患生理時鐘，幫助改善身體和心理狀態。

葉律松指出，人體在白天照射太陽能產生褪黑激素，但長期待在室內會抑制褪黑激素。人們長時間待在室內容易產生精神憂慮和睡眠障礙，是因為單一光源所導致。即便不是病患，一般人也常因白天工作甚至加班到晚上，而出現不曬太陽的文明病。

LED本身的白色與黃色由不同光譜組成，經過他們的研究可細調出不同光譜，幫助調節人們的生理時鐘，可幫助一般人提升褪黑激素，改善睡眠障礙。

除了高雄榮總長照機構，竹東榮總長照以及新竹多個中小學都已在推動這項智慧照明工程。

葉律松表示，近年健康意識抬頭，光照對生理影響相關研究越來越多，研究也發現照明對健康的影響，合適的光照除能改善光線不足，還對身體與心理有實際效益，智慧光照的前景廣闊。

此外，智慧控制也逐漸應用在照明系統，業界預估智慧照明發展市場規模不斷擴大，台灣LED照明產業聯盟預估，預計到2025年全球市場將達到585.7億美元。