緬北移交706名電信詐騙嫌犯給大陸 包括26名在逃人員

與緬甸合作打擊電騙集團再有成果，日前再有706名電信網絡詐騙犯罪疑犯，由緬北移交回中國大陸調查，當中有26人為網上在逃人員。

據新華社報導，今年9月以來，雲南西雙版納、普洱等地公安機關通過與緬甸的執法部門開展邊境警務執法合作，一大批境外詐騙窩點被成功剷除，一大批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被移交中方。10月1日，209名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交予雲南普洱公安。

同時，緬甸執法部門於9月25日和10月7日，先後將兩批共497名電騙疑犯移交給臨滄公安。

目前，相關疑犯已由內蒙古、黑龍江、浙江、安徽、福建、河南、重慶等涉案地公安機關押回。公安機關將徹查其全部犯罪事實，在依法嚴厲打擊詐騙犯罪的同時，深挖境內黑灰產等關聯犯罪，確保全鏈條打擊。

據報導，迄今已有2,317名緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被成功抓獲並移交中方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹23名，網上在逃人員94名，有力擠壓了境外詐騙分子生存空間，近期中國大陸電信網絡詐騙案件發案呈現明顯下降趨勢。

大陸公安機關有關負責人表示，緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪主要涉及刷單返利、虛假網絡投資理財、冒充電商物流客服、虛假網絡貸款等詐騙類型，呼籲大陸民眾務必提高警惕，增強識騙防騙能力，謹防上當受騙。