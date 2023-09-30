大陸推旅遊30條措施 釋放消費潛力助經濟發展

大陸疫後旅遊消費市場復甦，在今年「五一」、「十一」連假期間，各地旅遊人潮與熱度更屢創新高，旅遊品質成為關注焦點。大陸國務院辦公廳近日印發文件，從5個方面提出30條推動旅遊業高品質發展的工作措施。

新華社報導，國務院辦公廳29日印發「關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展的若干措施」，旨在豐富優質旅遊供給，釋放旅遊消費潛力，推動旅遊業高質量發展，發揮旅遊業對推動經濟社會發展的重要作用，文件包含5方面、30條措施。

一是加大優質旅遊產品及服務供給。包含推進文化及旅遊深度融合發展，實施美好生活度假休閒工程，實施運動旅遊精品示範工程，進行鄉村旅遊提質增效行動，發展生態旅遊產品，拓展海洋旅遊產品，優化旅遊基礎建設投入，盤活閒置旅遊項目。

其中提到，建設一批富有地域文化特色的鄉村旅遊重點村鎮。優化郵輪航線和郵輪旅遊產品設計，推進國際郵輪運輸全面復航。

二是激發旅遊消費需求。包含改善旅遊消費環境，改善消費惠民政策，調整優化景區管理，改善旅遊交通服務，有序發展夜間經濟，促進區域合作連結。

其中提到，開展全國文化和旅遊消費促進活動，鼓勵各地圍繞節假日、暑期等時間節點，聯動文化和旅遊企業、金融機構、電商平台、新媒體平台等舉辦形式多樣的消費促進活動。

三是加強入境旅遊工作。包含實施入境旅遊促進計劃，優化簽證和通關政策，恢復和增加國際航班，完善入境旅遊服務，優化離境退稅服務，發揮旅遊貿易載體作用。

其中提到，提升外籍遊客和「港澳台居民」持有效證件預訂景區門票、購買車（船）票、在旅館辦理住宿登記的便利化水平。提高入境遊客使用境外銀行卡及各類電子支付方式便捷程度以及外幣兌換便利性。有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量。

四是提升產業綜合能力。包含支持旅遊企業發展，加強導覽隊伍建設，提升旅遊服務質量，規範旅遊市場秩序。

其中提到，要完善旅遊服務質量評價體系。建立完善以信用監管為基礎的新型監管機制，依法認定失信主體並實施信用懲戒。加強旅遊市場執法，深入開展旅遊市場整治。

五是保障措施。包含要健全旅遊工作協調機制，強化政策保障，擴大融資管道，加強用地、人才保障，做好旅遊安全監管，改善旅遊統計制度。

其中提到，要將旅遊領域符合條件的項目納入地方政府專案債券支援範圍。引導金融機構結合自身業務及旅遊企業生產經營特點，優化信貸管理，豐富信貸產品，並支持旅遊設施建設營運。探索在部分地區進行旅遊項目收益權、旅遊項目（景區）特許經營權入市交易、備案登記試辦工作。鼓勵在依法界定各類景區資源資產產權主體權利義務的基礎上，依托景區計畫發行基礎建設領域不動產投資信託基金（REITs）。