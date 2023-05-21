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廣州南沙35分鐘到香港 陸造粵港澳半小時生活圈

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸持續優化往返粵港澳大灣區的口岸通關，圖為港珠澳大橋的香港口岸通關。攝影／記者陳政錄
大陸持續優化往返粵港澳大灣區的口岸通關，圖為港珠澳大橋的香港口岸通關。攝影／記者陳政錄

隨中國大陸鬆綁疫情防控措施，香港今年陸續恢復與大陸的免檢疫通關、全面通關，「粵港澳大灣區」之間的互聯互通與融合發展，也重新開上快車道。目前，除了通關後港珠澳大橋運輸量能快速恢復，約40分鐘就可從香港抵達珠江口岸，作為大灣區地理幾何中心的廣州南沙，從慶盛站搭乘高鐵，35分鐘即可直達香港西九龍站，「一地兩檢」讓效率大增，逐步完成大灣區「半小時交通生活圈」的構建。

廣州南沙是粵港澳大灣區的地理幾何中心，方圓100公里內，匯集了廣州、深圳、香港、澳門、中山、東莞等11個大灣區城市，地處珠江出海口，連接珠江口兩岸城市群和港澳地區。2015年廣東自貿試驗區掛牌後，南沙自貿片區面積達60平方公里，為廣東省最大。

在此之下，南沙區因地理優勢，成為大陸推動「粵港澳大灣區」戰略的重要樞紐，在透過廣州港南沙港區的自動化、半自動化碼頭，及南沙國際物流園區，和廣東醫谷、青創基地創享灣等吸引各地企業進駐的同時，也企圖成為香港人赴陸發展、求學的腹地首選。其中，香港科大廣州校區、由前香港特首梁振英簽頭成立的民心港人子弟學校，都於去年9月在南沙開學。

因此，為讓大陸、香港兩地人才更好往來，據《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，廣州南沙的南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐3個區塊作為先行啟動區，目前，慶盛站已可實現高鐵35分鐘直達香港西九龍站，比廣州南站的約47分鐘更快，雖恢復通關後目前每日班次尚不多，但南沙新區規畫展覽館工作人員表示，未來車次將隨需求逐步恢復。

此外，按照上述方案和大陸「八縱八橫」交通建設規劃，南沙慶盛站將成為廣深港高鐵與廣中珠澳高鐵的交匯樞紐，高鐵將同時直達港澳地區，而廣中珠澳高起自廣州北，經廣州、南沙、中山、珠海和連接澳門、珠海的橫琴口岸。另，預計2025年通車的深圳到珠海「深江鐵路」，將讓深圳到廣州南沙僅需30分鐘，從香港到茂名等廣東西部城市省時一半以上，進一步完善大灣區「半小時交通生活圈」的構建。

據廣東省鐵路建設投資集團有關負責人表示，隨珠江西岸的廣中珠澳高鐵規劃建設，和位於珠江東岸的廣深港高鐵在南沙慶盛站交匯，將形成灣區珠江口「A」型高鐵網，有助建設粵港澳大灣區優質生活圈。

廣州港南沙港區。攝影／記者陳政錄
廣州港南沙港區。攝影／記者陳政錄
大陸要將廣州南沙打造成灣區之心。攝影／記者陳政錄
大陸要將廣州南沙打造成灣區之心。攝影／記者陳政錄
南沙位於珠江出海口，連接珠江兩岸城市群。攝影／記者陳政錄
南沙位於珠江出海口，連接珠江兩岸城市群。攝影／記者陳政錄
作為粵港澳大灣區地理幾何中心，大陸逐步完善廣州南沙連通香港等地的交通建設。攝影／記者陳政錄
作為粵港澳大灣區地理幾何中心，大陸逐步完善廣州南沙連通香港等地的交通建設。攝影／記者陳政錄
廣州港南沙港區和南沙國際物流中心，可作為海運、鐵路、公路運輸聯通樞紐。攝影／記者陳政錄
廣州港南沙港區和南沙國際物流中心，可作為海運、鐵路、公路運輸聯通樞紐。攝影／記者陳政錄

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