一降就是30萬！陸二手車商嘆新能源汽車「車價摸不到底」：全賠錢了

中國大陸新能源汽車普及率全球最高，但新能源汽車在二手車市卻被視為「燙手山芋」。有二手車商直言，原因在於價格波動太大，摸不到底，「一下降價（人民幣）7萬（約合台幣30.８萬元），這誰受得了？」

據中新經緯報導，北京花鄉二手車市場，不少二手車商對新能源車敬而遠之。一名為李昊（化名）的車商表示，近期不再收新能源車。他以一台去年定價為人民幣14萬多的車型為例，「今年一下子降了7萬多，我們二手車商手裡有這個車的都賠錢了。並且因為這一個車型降價，其他品牌的車也受影響。」

李昊直言，價格波動太大，不確定性讓二手車商對新能源汽車感到頭痛，且這種幅度的降價，讓許多早期購買該車的消費者、車商都遭受不小的虧損。

北京的二手車商王琦（化名）同樣表示，「不敢收新能源車」，「7、8萬元就能買1輛新能源車，很多客戶直接就買新車，不會考慮二手。」

李昊進一步指，儘管油車去年也曾歷價格戰，但在二手市場仍比新能源車更受歡迎。這是因為油車價格相對穩定。「同樣30萬預算的燃油車和新能源車，開個4萬公里不想開了，燃油車最終也就虧5、6萬元，但新能源車車主就要虧10萬左右」，而且新能源車一降起來「根本摸不到底」。北京目前收新能源車的車商很少，可能連5%都不到。

對於這種現象，中國汽車流通協會新能源分會秘書長章弘分析，主因是電池殘值難評估。再者，「三電」（電力驅動、電池、電控）保固問題也影響新能源二手車的市場表現。

他解釋，車企通常會對新車提供三電品質保證，但對於二手車客戶，由於車企無法全面掌握車輛狀況，往往不願意再做保固承諾。這使二手車買家在購買時存疑，擔憂無法獲得保障。

章弘並指出，車輛估值和品牌信譽也是影響新能源中古車市場接受度的重要因素，新能源車品牌多為年輕品牌，信譽累積不足，因此在中古車市場保值率普遍不高。此外，缺乏統一標準也是限制新能源二手車市場發展的重要原因之一。