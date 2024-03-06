董立文：李強首度政府工作報告「充斥習近平崇拜」

大陸「兩會」已開跑，亞太和平研究基金會執行長董立文認為，大陸國家主席習近平本次再度打破中共的政治慣例，這應該是要故意展現其「至高無上的權力」。另外，政府工作報告中，大陸國務院總理李強提及「習近平總書記領航掌舵、習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引、習近平同志為核心的黨中央堅強領導」等共計多達12次，充斥「習近平崇拜」。

國策研究院6日上午舉辦「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，邀請包含江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城等學者專家出席。

董立文在會中指出，就其對今年兩會的觀察，習近平打破中共的政治慣例，沒有在兩會之前先召開三中全會為兩會定調，雖然有人原猜測是因人事或政策問題，但「現在看起來都不是」。他認為，這應該是習近平故意展現他至高無上的權力，就如同毛澤東一般「可以隨意決定黨的會議要開或不開，過去只有毛澤東有這個權力」。

董立文進一步稱，這麼一來的話習近平的個人意志「凌駕於黨法、黨規與黨意之上，這個對習近平的權力鞏固是正面指標還是負面指標？其實是值得討論的。」

談及大陸國務院總理李強5日發表的工作報告時，董立文提到，政府工作報告涉及的層面很多。他指出，去年，李克強的政府工作報告提到「習近平同志為核心」的黨中央堅強領導六次，並講了一次「習近平的強軍思想」。然而，今年李強首次的政府工作報告，不斷提到「習近平總書記領航掌舵、習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引、習近平同志為核心的黨中央堅強領導」等字句總共至少12次，並且加上習近平的經濟思想、文化思想、強軍思想，簡言之報告內充滿「習近平崇拜」。

此外，董立文表示，中共的政府工作報告都會提到他們所認知的未來發展困境和挑戰。去年，李克強用391字描述，今年李強則少於李克強用了300個字。兩者最大差異在於，李強未提到三個問題：一是「中國是一個發展中的大國，現在仍處於社會主義初級階段」；二是「房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露」；三是「人民群眾對政府工作還有一些意見和建議應該重視」。而上述三個問題恰洽「是中共今年碰到的最大問題及挑戰」。