疑似李克強靈堂照網上曝光 遺孀程虹神情哀戚
中國大陸前總理李克強10月27日因心臟病在上海過世，當晚遺體由專機從上海護送至北京，遺體將於11月2日火化。香港01報導，網上近日流傳幾張照片，疑似是李克強家中靈堂，弔唁者慰問李克強夫人程虹，程虹和弔唁者都神情哀戚，難掩悲痛。
另據新加坡聯合早報引述分析人士說法稱，李克強的治喪規格將仿照前總理李鵬。2019年7月李鵬去世一周後，在北京八寶山公墓火化遺體，並按「正國級」規格舉行送別儀式，包括習近平在內的全體政治局常委均出席。大陸全國重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館下半旗誌哀。李鵬去世後，新華社也沒有公布治喪委員會的名單。
李克強遺體將於11月2日火化，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。
香港01報導，李克強與妻子程虹在1983年結婚，育有1女。1957年出生的程虹，在1977 年恢復高考後考入洛陽解放軍外國語學院，1982年畢業後到北京清華大學進修，當時李克強放棄出國留學機會，留在北大任團委書記，兩人經朋友介紹認識，並於次年結婚。
程虹畢業後，在北京首都經貿大學前身的北京經濟學院外語系任教，曾攻讀博士。程虹也曾赴美國做訪問學者，回大陸後持續推廣文學和翻譯外國的文學經典，出版過多部介紹美國自然文學的著作和譯作，包括《尋歸荒野》、《醒來的森林》、《遙遠的房屋》、《心靈的慰藉》等。
據報導，1998年，李克強離京到河南任職，到2007年當選中共中央政治局常委回北京履新，夫妻分居將近10年。2013年，李克強出任總理後，律己甚嚴，程虹作為夫人也刻意保持低調遠離社交應酬，不喜歡繁瑣的行政事務及無聊的應酬。相較之下，程虹更喜歡校園，對教學和做學問充滿熱忱。
由於李克強和程虹的英語水平俱佳，據悉夫婦兩人在家中會使用英語交談，程虹亦曾經多次以國務院總理夫人身份，陪同李克強官式外訪。比如2014年，李克強上任後首度赴衣索比亞、尼日、安哥拉、肯亞等非洲四國訪問，即可見到程虹陪同身影。
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