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智利總統柏瑞克抵達成都 下周將出席「一帶一路」峰會

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
智利總統柏瑞克14日上午，搭乘飛機抵達成都雙流國際機場。（截取自柏瑞克「X」社群帳號）
智利總統柏瑞克14日上午，搭乘飛機抵達成都雙流國際機場。（截取自柏瑞克「X」社群帳號）

據中國環球電視網（CGTN）官方微博消息，智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）14日上午，搭乘飛機抵達成都雙流國際機場，將在成都參加智利週活動。值得注意的是，柏瑞克接下來也將參加在北京舉辦的第三屆「一帶一路」峰會。

大陸第三屆「一帶一路」峰會將於17至18日登場，雖然北京尚未宣布有哪些領導人將到訪，但智利智中商會主席穆薩萊姆9月底時已撰文表示，智利總統柏瑞克將出席，柏瑞克或也成為目前將參加「一帶一路」峰會的130多個國家中，最早抵達大陸的外國領導人。

據智利駐華商務處日前在官方微博的發文，智利週是目前智利出口促進總局（ProChile）在中國舉辦的規模最大、最重要的推廣活動。今年活動由智利政商界人士和50多家企業組成的代表團，於10月14至20日在深圳、成都、北京、上海相繼開展近40場活動。預計柏瑞克將出席智利週的部分活動。

另據智利「Simfruit」網站報導，這次企業代表團有來自葡萄酒、肉類、乾果、冷凍水果、海鮮、堅果、蜂蜜和皮斯可酒等行業。

智利駐華商務處指出，智利週活動旨在與主要貿易夥伴國加深聯繫，鞏固貿易關係，並在出口多樣化和吸引投資方面探索未來的新道路。

智利與中國大陸貿易往來日益密切，兩國於2006年簽署了「自由貿易協定」，如今大陸已連續十多年成為智利最大的貿易夥伴，是智利出口的主要目的地，佔智利出口總量的37.3%，同時也是智利進口的第一大來源國。

智利總統柏瑞克14日上午，搭乘飛機抵達成都雙流國際機場，將在成都參加智利週活動，下周也將參加在北京舉辦的第三屆「一帶一路」峰會。（取自中國環球電視網CGTN官方微博）
智利總統柏瑞克14日上午，搭乘飛機抵達成都雙流國際機場，將在成都參加智利週活動，下周也將參加在北京舉辦的第三屆「一帶一路」峰會。（取自中國環球電視網CGTN官方微博）

智利 北京 一帶一路

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