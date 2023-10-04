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菜鳥委任摩根士丹利為其IPO整體協調人
菜鳥智慧物流網路有限公司4日在港交所公告，在 2023 年 9 月 26 日的公告的基礎上，進一步委任摩根士丹利亞洲有限公司為其上市 IPO 整體協調人。
菜鳥在 9 月 26 日的公告中指出，菜鳥智慧物流網路有限公司正式向港交所提交上市申請，聯席保薦人為花旗、中信證券、摩根大通。菜鳥公司在10月4日進一步更新IPO資料，委任摩根士丹利亞洲有限公司為其整體協調人。
菜鳥此前提交的招股書顯示，該公司 2023 財年的總收入為人民幣 778 億元，近三年的複合成長率達到 21%，2023 財年經調整 EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤） 超過人民幣 28 億元。
菜鳥公司董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。其中，阿里巴巴蔡崇信為董事會主席，其他成員還包括戴珊、蔣凡、萬霖等阿里巴巴高管。
阿里巴巴上個月在港交所發布公告稱，公司擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。
公告稱，現建議，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港地區公開發售及國際發售）。擬議分拆完成後，阿里巴巴將繼續持有菜鳥 50% 以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里巴巴的子公司。
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