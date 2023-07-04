台宏FTA年底終止 陸商務部宣布啟動中宏自貿協定談判

據大陸商務部4日官方消息，大陸商務部部長王文濤4日與我前友邦宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托分別代表兩國政府，以視頻方式宣布啟動中國—洪都拉斯自由貿易協定談判。

宏都拉斯於今年3月26日與我方斷交，並與中共建交，中宏兩國經貿合作急速升溫。

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）於6月9日至14日訪華。此前，央視新聞報導，習近平12日在北京人民大會堂與卡斯楚舉行會談時表示，一中原則是中宏建交和發展雙邊關係的首要前提和政治基礎，相信宏方將不折不扣落到實處。習近平並承諾，將積極推動宏國特色產品早日進入中國市場，願同宏國盡早開啟商談自由貿易協定進程。

另一方面，在宏都拉斯元首訪華期間，我外交部也證實，我國常駐世貿組織代表團於9日接獲宏都拉斯常駐世貿組織代表團的電郵，通知終止「台宏自由貿易協定」（FTA）。據台宏FTA第18.05條「退出」條款規定「除締約國另有協議外，退出應於締約國一方通知締約國他方180日後生效」，預計年底生效。

在卡斯楚訪華後，大陸海關總署隨即宣布准許宏都拉斯南美白對蝦輸華，同時允許宏都拉斯鮮食香蕉和咖啡豆進口。