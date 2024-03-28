宜蘭大進國小從缺蛋開始當蛋農　雞舍落成今50隻蛋雞入住

宜蘭冬山鄉大進國小去年以缺蛋為契機，突發奇想推出蛋農課程，上學期帶學生討論缺蛋原因、學習如何養雞，這學期開始養雞，日前師生共同搭建的雞舍落成，今天50隻蛋雞入住，將陪伴學生們度過難忘的蛋農生涯，預計每周可以生產300顆蛋左右。

大進國小位於冬山鄉梅花湖附近，2016年轉型為公辦公營實驗教育小學，以「生活探索」為主軸。去年初全台遭遇缺蛋危機，校長諶志銘說，當時白殼蛋漲到1斤上百元，甚至買不到蛋，學校以此為契機，推動「蛋雞小農我最行」課程。

去年10月，教師們先帶著學生們討論為何缺蛋，從氣候變遷、禽流感講到國際戰爭引起的物價波動，學生們大開眼界，「原來小小1顆雞蛋關係到整個世界」！校內各科老師通力合作，校長教養雞，食農教育的教師說明如何使用雞糞，烘焙專業的教師教蛋料理，為學生們打基礎。

大進國小這學期開始養雞，在校內尋覓一處空地搭建雞舍，以貨櫃箱為基礎，打造長6公尺、寬3公尺的雞舍，3月16日開工，前天圍網，今天啟用，未來還可能圍出更大的空間，放牧式養雞。校方也提前和雞農訂了50隻3個月大的蛋雞，準備入住新家。

今天下午1時許，38名學生和50隻雞蓄勢待發，學生們先把雞舍內的飼料桶、水桶裝滿，小心翼翼的將蛋雞一隻一隻從籠中拎出來，請牠們喬遷新居。可能是餓得有點久，雞群們落地沒多久就開始大快朵頤，點頭如搗蒜的啄食飼料和水；學生也興奮的看著雞群，遐想下個月收獲雞蛋。

諶志銘估計，這批雞大概4月中就會開始下蛋，每天可以產出40到45顆，一周超過300顆，不但能供校內營養午餐使用，多的還可以便宜賣給家長；蛋雞的產蛋期大約是2年，2年後牠們老了、不下蛋了，學生們會選擇繼續養，或是煮來吃，也是重要的課題，「非常有意義的生命教育」。