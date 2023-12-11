台東鐵花燈祭今晚登場 巨大麋鹿拍照超吸睛

台東縣府今年首度推出「鐵花燈の祭」，今天下午5點在鐵花聚落舉辦點燈儀式。縣府指出，共分成「水漾幸福門」、「夢幻光城堡」、「冰晶雪世界」、「耶誕大麋鹿」及「雪寶拍拍樂」五大主題燈區。高度8公尺的巨大麋鹿可說是全國最高、最美的超級麋鹿，活動展期從12月11日至 113年2月25日止。

「鐵花燈の祭」展區集中在鐵花新聚落及夜間市集一帶，入夜後燈光璀璨，遠遠就能看見高大麋鹿矗立在入口處，四周另有象徵希望的造型光廊「水漾幸福門」，耶誕樹及耶誕小屋，閃閃PARK附近的燈飾繽紛亮麗。

鐵花市集的步道兩側入口，分別設置「夢幻光城堡」及「雪寶拍拍樂」，約200公尺長的浪漫天幕命名為「冰晶雪世界」，民眾漫步其間，猶如進入驚奇又歡樂的耶誕夢幻世界。