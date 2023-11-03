台東鐵花村年底畫下句點 場域將交還縣府

台東市知名音樂聚落「鐵花村」今晚在臉書貼出公告將在12月31日畫下句點，引起關注。工作人員表示，階段性任務完成，場域將交還台東縣政府。台東縣政府表示，尚未接到通知。

社群網站今天下午傳出台東市知名的鐵花村音樂聚落將關閉，晚間「台灣好基金會x鐵花村音樂聚落．慢市集」臉書就貼出公告表示，將在12月31日畫下句點。

台灣好基金會表示，2009年台灣好基金會來到台東蹲點學習，以2年的時間在當年一片荒涼的鐵花路，點上了第一盞燈，成立「鐵花村音樂聚落．慢市集」，希望能為台東帶來不一樣的樣貌。

在台灣還沒有「地方創生」這個概念時，台灣好基金會就在台東以「鐵花村」為基地，用音樂述說著台東的故事，試著為在地的原住民音樂人打造一個音樂舞台。

鐵花村在2010年7月31日正式成立，迄今已逾13個年頭，除了讓原本因為台鐵舊站遷徒而猶如荒煙蔓草的鐵花路，透過音樂展演等諸多活動，展現全新魅力，也帶動了台鐵舊站全區氣氛的改變，成為台東市區的亮點。

鐵花村音樂聚落也吸引了原住民和台灣流行音樂界的朋友們，從駐足、停留到移居台東，凝聚出台東「音樂城市」的風氣與名聲。

貼文表示，除了音樂展演活動，也擔負起培育部落年輕人的責任，深入台東最偏遠的部落地區，培力有興趣有潛力的青年音樂人，站上鐵花村的舞台，呈現獨屬東台灣的在地音樂之美。

台灣好基金會指出，13年來，鐵花路上已熱鬧非凡，成為台東生活與旅遊觀光的重點。鐵花村以13年的時間，在台東市完成翻土打底的工作，鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點，感謝前後加入鐵花村、一起工作一起生活的每一個人，因為有他們的付出，才有鐵花綻放。

民眾紛紛留言，表示「失去鐵花村對台東來說真的是很沉重的損失」、「謝謝鐵花村帶給我們的美好」、「不捨，也謝謝鐵花村陪伴我的青春時光」、「期待能在別的地方，繼續開花」。

鐵花村工作人員今晚接受中央社記者電話訪問表示，階段性任務已完成，場域將交還給台東縣政府。台東縣政府交通及觀光發展處處長江慧卿則表示，截至今晚尚未接獲通知。