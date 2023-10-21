聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆今天及28日重開大型接種站 長者送10劑快篩、500元禮券
基隆市衛生局表示，COVID-19國內疫情仍持續且有略升趨勢，基隆市府於今天及28日上午8時30分到11時30分，在基隆港務分公司開設莫德納COVID-19XBB.1.5暨流感疫苗（高端）大型接種站，提供符合資格市民完成接種。
依疾病管制署公布資訊，國際間COVID-19疫情升溫，國內疫情仍持續且有略升趨勢，預計12月底達到高峰，且以XBB為主流病毒株。
基隆市衛生局說，顯見預防COVID-19感染，接種COVID-19XBB.1.5疫苗極為重要，請滿6個月以上民眾盡速前往接種，盡早獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。
衛生局除已安排由各衛生所、合約院所提供接種服務外，並將於今天及28日上午8時30分到11時30分，在基隆港務分公司（基隆市中正路1號）開設莫德納COVID-19XBB.1.5暨流感疫苗（高端）大型接種站，提供符合資格市民完成接種，以提升市民對抗主流病毒株之免疫保護力。
凡65歲以上長者接種任一劑疫苗可獲得10劑快篩試劑，且設籍基隆65歲以上長者接種莫德納COVID-19XBB.1.5疫苗還可額外獲得500元禮券。
衛生局長張賢政說，提醒民眾應盡早完成接種，降低感染及重症風險，並落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請盡速就醫並在家休息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言