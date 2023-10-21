基隆今天及28日重開大型接種站 長者送10劑快篩、500元禮券

基隆市衛生局表示，COVID-19國內疫情仍持續且有略升趨勢，基隆市府於今天及28日上午8時30分到11時30分，在基隆港務分公司開設莫德納COVID-19XBB.1.5暨流感疫苗（高端）大型接種站，提供符合資格市民完成接種。

依疾病管制署公布資訊，國際間COVID-19疫情升溫，國內疫情仍持續且有略升趨勢，預計12月底達到高峰，且以XBB為主流病毒株。

基隆市衛生局說，顯見預防COVID-19感染，接種COVID-19XBB.1.5疫苗極為重要，請滿6個月以上民眾盡速前往接種，盡早獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

衛生局除已安排由各衛生所、合約院所提供接種服務外，並將於今天及28日上午8時30分到11時30分，在基隆港務分公司（基隆市中正路1號）開設莫德納COVID-19XBB.1.5暨流感疫苗（高端）大型接種站，提供符合資格市民完成接種，以提升市民對抗主流病毒株之免疫保護力。

凡65歲以上長者接種任一劑疫苗可獲得10劑快篩試劑，且設籍基隆65歲以上長者接種莫德納COVID-19XBB.1.5疫苗還可額外獲得500元禮券。