路口複雜縱深長…稻香平交道太危險 台鐵將改善

花蓮吉安鄉稻香平交道位於台9省道等3條道路交會處，5岔路口複雜，縱深47公尺，常有汽機車在平交道遮斷器放下時來不及通過，駕駛無奈吞下高額罰單，批評是「陷阱」，連交通部長王國材昨實勘都說「真的太危險」，台鐵將斥資450萬元調整遮斷器，將縱深縮短近一半，下月發包。

鐵路警察局花蓮分局統計，今年1到9月中旬，稻香平交道有10件違規遭裁罰，平均每個月1件。違規樣態包括闖越平交道、在平交道臨時停車等，依車種不同，罰金從1萬5000元到7萬4500元。

王國材與台鐵局長杜微、國民黨籍立委傅崐萁及多位議員、村長昨天會勘，稻香社區發展協會理事長徐淑娥說，平交道位於台9線吉豐路2段、花25線吉興路2段及稻興二街交會處，縱深逾40公尺，行動較緩慢的長輩反映「根本不敢過」。

吉安鄉長游淑貞指出，台9線轉進吉興路馬上遇到黃網線，若不巧火車駛過，鈴聲響起到遮斷器放下僅短短8秒鐘，怎麼過？車輛不是受困黃網線，就是塞到台9線。

王國材看過路口也同意「真的太危險了」，認為需要馬上改善。台鐵局表示，稻香平交道縱深分別為47及41公尺，車輛穿越滯留時間太久，容易發生事故，為避免車輛困在遮斷器已啟動的平交道內，必須縮短縱深。

目前規畫將遮斷桿改為與道路斜交、與鐵道平行，縱深縮減為25公尺，不過遮蔽寬度從12公尺增加到約24公尺，現有遮斷器最長僅16公尺，須在路中央設置分隔島加裝。分隔島委由吉安鄉公所代辦，遮斷器將由5支增為9支，改善工程預計下月底決標，簽約後3個月內完工，總經費450萬元。