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小小聯合國 東華附小外籍師生來自多國今升12國國旗

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，升起韓國等12面不同國家的國旗。圖／東華附小提供
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，升起韓國等12面不同國家的國旗。圖／東華附小提供

國立東華大學附設國小有22位非本國籍學生，連同外籍教師，來自11國，有如小型聯合國。校方今天舉辦「國際聯合升旗典禮」，包含中華民國在內的12國國旗冉冉升起，讓不同國家學生都能看到自己的國旗，建立和諧校園環境。

東華附小從10年前起推動國際教育，邀請外籍家長從飲食、生活習慣介紹國家文化，讓學生學習尊重並欣賞異國文化。

校長鮑明鈞說，呼應國際教育2.0政策，已連續第3年在年初舉辦國際聯合升旗典禮，今天由校長鮑明鈞、自治市小市長余嘉主持，外交部東部辦事處處長胡琪斌、家長會長也是縣議員魏嘉賢、東華大學副校長林信鋒、花蓮市代會正副主席李振瑋、黃達祥等人出席，看著美國、澳洲、加拿大、印尼、伊朗、日本、韓國、菲律賓、中華民國、新加坡、泰國、越南等12面國旗在校園緩緩升起。

今年國際教育主題為「四海一家，有你真好」，除了升起各國國旗，也請學童家長與孩子合力拍攝兼具可看性及知識性的影片，介紹外國人生活在台灣的食衣住行，與本國文化特色相關的點滴。透過系列活動，讓學生了解國際教育不是只有出國交流，更重要的是透過文化體驗，培養尊重與包容，更能拓展國際視野。

日本籍家長進藤泰治代表致詞感謝校長、老師們的策畫與協助，藉由影片錄製、設計遊戲等方式，打破疫情限制，更深更廣的推動國際教育，為孩子們心中埋下「國際人」的種子。

魏嘉賢說，能在國外看到自己國家的國旗，讓人非常感動，希望我們的孩子有更多機會認識每個國家的文化，學會彼此尊重與和平共融。

東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，
東華附小校長鮑明鈞（前排左）、自治市小市長余嘉（前排右）聯合主持升旗典禮。圖／東華附小提供
東華附小校長鮑明鈞（前排左）、自治市小市長余嘉（前排右）聯合主持升旗典禮。圖／東華附小提供
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，升起加拿大等12面不同國家的國旗。圖／東華附小提供
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，升起加拿大等12面不同國家的國旗。圖／東華附小提供
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，升起美國等12面不同國家的國旗。圖／東華附小提供
東華附小有22名外籍學生來自10個不同國家，今天舉辦國際聯合升旗典禮，升起美國等12面不同國家的國旗。圖／東華附小提供

國旗 日本 魏嘉賢

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