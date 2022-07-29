基隆13所國中小校長大搬風 林右昌：因地制宜克服難題

基隆市市屬學校校長交接布達典禮今天下午在市府舉行，市長林右昌親自頒發聘書，並主持21位新任、轉任校長宣誓及新卸任校長印信交接儀式，其中有13位校長異動，幅度相當大。林右昌說，期許校長們因地制宜、克服難題，為基隆的學子打造優質教育場域。

林右昌說，首先感謝趙蕙芬與張簡秀金2位退休校長任內在基隆市教壇的貢獻，也恭喜新聘、轉任及連任校長，期許大家在前任校長奠定的基礎上繼續努力邁進，「家家有本難念的經」，每間學校面臨的問題都不一樣，雖然困難很多，但相信大家都能夠因地制宜、克服難題。

林右昌表示，8月要辦教育成果展，這些年來基隆市教育環境的大幅改善，包括班班數位化、校校有智慧創客教室等，希望讓更多家長瞭解基隆市的校長跟老師們在第一線的努力，讓基隆的孩子留在基隆。

今天宣誓就職21所學校的校長中，4位新任校長分別為中正國中江忠僑、東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉及暖江國小張兆文，8位連任校長分別為百福國中陳斯彬、成功國中張志明、八斗國小羅世彬、安樂國小蕭玉盞、成功國小陳怡君、深澳國小莊智森、堵南國小胡智強、尚仁國小楊金芳。

9位轉任校長則分別為沈俊光轉任建德國中、徐仁斌轉任明德國中、黃明智轉任信義國中、林志彥轉任七堵國小、曾恕華轉任東信國小、魏川淵轉任暖西國小、王佩蘭轉任正濱國小、王春奎轉任隆聖國小、那昇華轉任忠孝國小。

2位校長退休，分別是暖西國小趙蕙芬校長與七堵國小張簡秀金校長。趙蕙芬是基隆市海洋教育輔導團的創團召集人，曾任和平、堵南以及暖西國小校長，帶領學校獲獎無數，包括教學卓越金質獎及特色學校獎，45年教職生涯，扶助弱勢學生。